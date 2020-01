Fernando Cuautle va contra estereotipos

Fernando Cuautle es un poco tímido, casi no habla pero no niega una sonrisa a quien le pregunta sobre su trabajo y tampoco una respuesta.

El actor llegó hace un par de días al Cana Dorada Film Festival para promocionar "Nebaj", película basada en hechos reales que él protagoniza.

El filme de Kenneth Müller cuenta la historia de un joven ixil de Guatemala que durante los 80 ayuda a liberar a su pueblo del conflicto entre ejército y guerrilla.

Aunque esta fue la primera película en la que actuó, espera que este año salga "Lo que algunos soñaron", de Darío Yazbek, película en la que comparte créditos con Diego Boneta.

"Fue muy divertido, agradezco mucho que se preocupó por crear el personaje, me invitó a su hotel para platicar sobre nuestros papeles. En la película se llevan muy bien mi personaje y el suyo. Qué padre que (el trabajo) no sólo sea dentro del set".

Durante su encuentro con la prensa en la isla, el actor comentó que su experiencia ha sido distinta en cine y en televisión. Considera que en esta última aún prevalecen los estereotipos.

"Me tocó también un momento diferente en el cine. La tele ha sido un poco más de estereotipos, yo me he encontrado con actores que dicen que ahora todos los productores quieren a gente morena, a gente real", declaró.

"En televisión siempre que he hecho participaciones soy el ladrón, el niño pobre de la calle porque los estereotipos son así, pero justo está el cine donde puedo hacer otras cosas que no sean solo eso, estoy agradecido de que los directores quieren a gente más real".

Esta es la primera edición del Cana Dorada Film Festival, organizado por Raquel Flores y Fernando Colunga. Al lugar han llegado personajes como la actriz venezolana Irene Esser, Alejandro Nones, Marc Clotet, Paz Vega, entre otros.

rad