Fallece Ben Cross, actor de "Carros de Fuego" y "Star Trek"

El actor británico Ben Cross, conocido por su papel protagónico en la película ganadora del Oscar "Carros de fuego", falleció hoy a los 72 años.

Cross, que interpretó en el drama de 1981 al velocista judío Harold Abrahams para superar el antisemitismo y triunfar en los Juegos Olímpicos de 1924, también fue conocido por los más jóvenes por su rol como el padre de Spock en el relanzamiento de "Star Trek" en 2009.

"Ben falleció repentinamente hoy tras una corta enfermedad", dijo su agente en Los Ángeles, sin especificar dónde murió. Según medios especializados, vivía en Viena.

Cross, un veterano actor de teatro nacido en Londres, hizo su debut en la gran pantalla junto a Sean Connery y Michael Caine en la epopeya de Richard Attenborough de la Segunda Guerra Mundial de 1977 "Un puente lejano".

También lee: Fallece Andrés Terrones, el último de los fundadores de la Sonora Santanera

Después de un exitoso paso por las tablas con el musical "Chicago", fue contratado en "Carros de fuego" junto con Ian Holm y John Gielgud.

La cinta ganó cuatro premios de la Academia, incluido el de mejor película y mejor banda sonora original por su tema icónico que hizo Vangelis, aunque Cross no fue nominado.

Siguió después trabajando en teatro, cine y televisión hasta el final de su vida, interpretando a Sarek en el "Star Trek" de JJ Abrams.

Cross acababa de terminar el rodaje del thriller "The Devil's Light" (La luz del diablo), y aparecerá en el drama romántico de Netflix "Last Letter From Your Lover" (La última carta de tu amante) a finales de este año.

También lee: Rose McGowan asegura que el director Alexander Payne abusó de ella cuando tenía 15 años

Le sobreviven sus dos hijos, Theo y Lauren, que escribió en Facebook que estaba "totalmente desconsolada".

al