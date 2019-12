“Esto No Es Berlín” envía mensaje contra la censura y discriminación

“Esto No Es Berlín”, película del director mexicano Hari Sama ambientada en la década de los ochenta, envía mensajes, de acuerdo con el elenco, de protesta contra la censura, la discriminación, la agresión y la represión a la libre expresión que vivió y vive actualmente nuestro país.

“Formar parte del elenco de esta película me hizo darme cuenta que es de gran importancia conocerte a ti mismo porque si sabes quién eres entonces te das cuenta del contexto de afuera, sigue habiendo una gran represión, seguimos en un país machista con una sociedad hipócrita, vivimos con una libertad enmascarada” comenta David Montalvo quien interpreta el personaje de Ajo.

Mauro Sánchez, quien le da vida a Nico, un artista que busca su libre expresión en un mundo de adversidades comenta que el personaje le abrió los ojos para, declara, darse cuenta que mediante la expresión puede generar un cambio en una sociedad en la que él considera existe una falsa creencia de mente abierta.

“Siempre sentí una necesidad de poder expresarme en una sociedad que, aunque ha avanzado, sigue teniendo el problema de considerarse mente abierta cuando no lo es, las minorías siguen sufriendo, la represión existe, entre más te metes a las protestas, más fácil puedes terminar muerto, mi voz es importante, fuerte y pueden hacer que las cosas cambien y si en algún momento sucede algo malo, quiero creer que servirá para cambiar algo”, declara Sánchez.

José Antonio Toledano, quien lleva el rol de Gera en el filme, platica que su personaje tiene problemas en casa debido a la falta de comunicación con sus padres y que ese dilema existe en nuestra sociedad a pesar de que la película está.

“Él no es honesto consigo mismo, está oprimido, en su familia no se habla de las cosas que afronta o que va conociendo por sí solo, cuando se da cuenta de quién es en realidad la situación en su hogar y con sus padres se vuelven más incómodas, no sabe si callarlo y ocultarlo o decirlo”, explica Toledano.

El elenco declara que, para ellos, filmar la película fue un ejercicio de reflexión acerca de conocerse a sí mismos, es por eso que participar en “Esto No Es Berlín” confrontó a todos los actores con sus miedos a lo desconocido, al conocimiento personal y a la opinión de los demás hacia ellos.

“Existe una escena de sexualidad que me confrontó rodarla, no entendía que estaba pasando, crecieron de intensidad, me explicaron de qué iba la escena y lo hice sin pensarlo, me fui llorando a mi casa, me sentía muy extraño, pero un amigo me dijo que este papel estaba traspasando mis barreras y me preguntó ‘¿pero no se trata de eso la actuación?’, sólo así me calmé y dejé de pensar en lo que los demás dirían de mí”, detalla Sánchez.

Montalvo menciona que le costó realizar la autoexploración de su personaje y empatarlo con él para poder interpretarlo de mejor forma.

“Me costó mucho trabajo enfrentarme a ese lado oscuro que no me conocía, descubrí una parte mía y me dio mucho miedo, no diré mas que mi personaje lleva su sexualidad a todo lo que da y es algo importante que como personas descubramos, a veces es bueno experimentar”, cuenta el actor.

El director Hari Sama considera que con “Esto No Es Berlín”, la cual llega a los cines el próximo 12 de diciembre, rompe con la censura a la realidad pero sin precipitarse.

“Vimos el abismo, pero desde la orilla sin saltar, fuimos vulnerables y eso, como seres humanos, es muy valioso”, profesa.

