El jurado presidido por el director mexicano Alejandro González Iñárritu otorgó este sábado la Palma de Oro del Festival de Cannes al filme "Parásito", del surcoreano Bong Joon-ho.

La película, una de las favoritas de la crítica, es una reflexión sobre la injusticia social y narra la historia de una familia pobre que se las arregla para trabajar en una lujosa mansión.

Antonio Banderas se llevó el premio a mejor actor de la 72 edición del Festival por su interpretación en "Dolor y gloria", de Pedro Almodóvar.



A continuación, todos los premiados de la 72ª edición:

- Palma de Oro: "Parásito", del surcoreano Bong Joon-ho

- Gran Premio: "Atlántico", de la francosenegalesa Mati Diop

- Premio del Jurado: ex aequo "Los miserables", del francés Ladj Ly y "Bacurau", de los brasileños Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles

- Mejor Dirección: Los belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne, por "El joven Ahmed"

- Mejor Guión: "Retrato de la joven en llamas", de la francesa Céline Sciamma

- Mejor Actriz: La angloestadounidense Emily Beecham, por "Little Joe"

- Mejor Actor: El español Antonio Banderas, por "Dolor y gloria"

- Mención especial: "It must be heaven", del palestino Elia Suleiman

- Cámara de Oro: "Nuestras madres", del guatemalteco César Díaz

- Palma de Oro al cortometraje: "The distance between us and the sky", del griego Vasilis Kekatos

- Mención especial al cortometraje: "Monstruo Dios", de la argentina Agustina San Martín

