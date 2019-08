Discuten poca presencia femenina en el Festival de Cine de Morelia

Debido a la poca presencia femenina en la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia, el colectivo #YaEsHora ha lanzado una pregunta sobre la situación de las cineastas en México.

En la secciones competitivas del FICM (por sus siglas), entre cortos y largometrajes, habrá 94 trabajos de los cuales 29 (el 30%) son dirigidos por mujeres.

Destaca la ausencia femenina en Largo de Ficción, donde habrá nueve títulos disputándose el reconocimiento.

“Lo que quisimos es abrir la discusión, lanzar la pregunta de qué pasa con nuestras cineastas, dónde se atoran, porque si uno ve en cortos hay muchas mujeres, luego qué pasa que no llegan a películas, es algo estructural”, dice Jessica Oliva, vocera del colectivo. “Ya no podemos quedarnos con la respuesta de que no llegaron (a inscribirse), sino qué pasa antes”, comenta.

El colectivo #YaEsHora aglutina a más de 100 mujeres de las distintas áreas de la industria audiovisual mexicana, entre actrices, productoras, periodistas y demás, que trabaja sobre tres ejes fundamentales: espacios de trabajo libres de violencia, igualdad y paridad, y una mayor inclusión de narrativas con perspectiva de género.

En su cuenta oficial de Twitter lanzó una tabla con los números comparativos del FICM, que este viernes dio a conocer su selección oficial.

El mensaje ha sido “retuiteado”, hasta esta noche, por las cineastas Natalia Beristáin (“Los adioses”), Katina Medina (“Sabrás qué hacer conmigo”) y Ana Laura Calderón (“Dibujando el cielo”), así como Abril Alzaga, directora de Ficunam.

“Creemos que ya no es suficiente quedarnos satisfechos con la respuesta de siempre, que no hay trabajo para mujeres. Es tiempo de que queremos saber por qué”, expone Oliva.

“Los festivales podrían tomar una postura más activa en esta cadena al respecto: reunirse con organizaciones para investigar qué sucede, buscar activamente. Los números bajos de inscripción femenina no son la respuesta, son el punto de partida”, agrega.

Esta noche el certamen que dirige Daniel Michel lanzó en redes sociales un comunicado en el que se subraya trabajar diariamente en abrir de manera equitativa espacios de difusión a realizadores y realizadoras.

Detalla que en la convocatoria 2019 para ficción, 9 de los 62 trabajos recibidos eran de mujeres, mientras que 210 documentales, 76 eran de directoras. En cortos, de los 404 trabajos inscritos, 85 eran dirigidos por mujeres.

Oliva establece que cada producción es la que debe defenderse en un festival, independiente de quien esté atrás de la cámara.

“Los números ayudan al diagnóstico y hay que saber más, como dónde están geográficamente esas cineastas, para que sepamos y pensar en formas que las ayuden a salir”, indicó.

rcr