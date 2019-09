Diego Luna y Gael García arman protocolo de prevención al acoso sexual y laboral

"La Corriente del Golfo", la casa productora de Diego Luna y Gael García Bernal, ha creado un Protocolo de Prevención y Atención al Acoso y al Hostigamiento Sexual y Laboral que pondrá en práctica al interior de la empresa y las producciones que realicen.

Paula Amor, directora general, señala que fueron tres meses de trabajo para la iniciativa que reafirmael compromiso de mantener un ambiente de respeto y de cero tolerancia a la violencia de cualquier tipo.



“La creación del protocolo surge porque hace varios meses nos dimos cuenta que no contábamos con la información necesaria de qué hacer ante un caso de denuncia y, ante la crisis de violencia contra las mujeres que estamos viviendo, era importante empezar desde casa y haciéndolo con la ayuda de especialistas en el tema”, comenta.



El protocolo se creó con el apoyo del Centro de Políticas para el Acoso y Hostigamiento, un organismo especializado en el diseño e implementación de herramientas de prevención y atención al acoso y al hostigamiento sexual y laboral. Dicho organismo es una iniciativa de The Boston Center for LatinAmerica.



Amor comentó que es indispensable empezar a llamar las cosas por su nombre y que de entrada, entender la diferencia entre acoso y hostigamiento es fundamental.



“Esto es una herramienta de prevención que, además de estar respaldada por el marco jurídico local y nacional, describe paso a paso qué hacer ante una consulta o una queja dentro de la compañía. En ese caso, estas serán evaluadas y resueltas por un comité conformado por especialistas en diversos ámbitos”, agrega.



“El protocolo también contiene definiciones, el marco jurídico y un cuadro de sanciones que, dependiendo de la gravedad de la acción, van desde una amonestación verbal, la suspensiónlaboral por ocho días sin goce de sueldo y en un caso extremo, la terminación de la relación con el miembro del equipo o colaborador”, apunta.



Destaca que a cada uno de los integrantes de "La Corriente del Golfo", así como a cualquier persona que inicie una relación laboral con ellos, se les entregará el protocolo que debe ser firmado para continuar con el proceso de su contratación.



Aclara que el documento está hecho a la medida de la empresa y que también se diseñó con base a la cultura de nuestro país.



Amor también forma parte de la iniciativa #YaEsHora, conformada por cineastas, productoras, actrices y demás integrantes del medio audiovisual mexicano, el cual busca hacer comunidad, impulsando la paridad laboral, la tolerancia cero a la violencia e historias con perspectiva de género.



“Ojalá que nuestro protocolo también sirva como un llamado para que todas las productoras en México cuenten con el suyo, debemos trabajar en conjunto y acabar con esto de raíz”, subraya.

