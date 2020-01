El director español David Pinillos recuerda que fue uno de los primeros en trabajar con la actriz Dafne Keen.

La ahora adolescente saltó a la fama cuando coprotagonizó la cinta Logan junto a Hugh Jackman en 2017 pero un par de años antes, justo cuando Pinillos buscaba completar el elenco para su miniserie Refugiados, entre sus opciones, quien terminó obteniendo el papel fue ella.

“Era la primera vez que Dafne hacía esto”, relata a EL UNIVERSAL.

“Hicimos un casting con no sé cuántas niñas y niños en Madrid y algunas de Londres y fue maravilloso porque era la hija de uno de los protagonistas y de repente estábamos buscando y la directora de casting me comentó: ‘oye la hija de Will no ha hecho nunca nada pero mira lo que hace porque quiere empezar’. Al verla la probé y fue increíble”.

Pinillos recuerda que le sorprendió cómo la actriz en ese entonces de 10 años era sumamente inteligente y disfrutaba jugar en el set de grabación.

Al elenco de la serie que recién estrenó en México a través de la señal de Atreseries Internacional se sumaron nombres como el de Natalia Tena (Nymphadora Tonks en la saga de Harry Potter) y el padre de Dafne, Will Keen.

La historia fue la primera coproducción realizada con la BBC de España y presenta un mundo distópico en el que hay un éxodo masivo de 3 mil millones de personas provenientes del futuro, quienes no pueden hablar sobre lo que sucederá ni relacionarse con sus familias.

“Estamos en la actualidad y de repente ocurre este gran movimiento migratorio al presente para refugiarse de una hecatombe que ocurrirá en el futuro”, explica Pinillos.

“Queríamos ver qué pasaría si los refugiados somos nosotros mismos, nuestros familiares, nuestros amigos”, apunta.

Para el director detrás de títulos como Velvet y Tiempos de guerra, la migración es un tema que no pierde vigencia, de ahí a que a cinco años de su lanzamiento Refugiados siga dando de qué hablar, sin embargo aclara que en la ficción que se transmite todos los lunes a las 20:00 horas por Atreseries Internacional, no se ve desde un punto de vista más filosófico o profundo.

“Creo que es una realidad que era, es y será, entonces reflexionar sobre eso en todos los ámbitos incluso desde el entretenimiento hasta la literatura o el debate político me parece bien que sea un tema del que se hable y que no se intente tapar con ningún tipo de niebla”, dice.