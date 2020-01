Brad Pitt detiene conferencia para ver a Jennifer Aniston

El momento que Hollywood esperaba llegó: Jennifer Aniston y Brad Pitt finalmente mostraron su afecto a las cámaras.

Ambos actores obtuvieron un reconocimiento en los premios del Sindicato de Actores (SAG, por sus siglas en inglés), Aniston como mejor actriz de drama en serie de tv y su ex esposo como mejor actor secundario por Había una vez… en Hollywood.

La actriz de Friends repitió el premio casi 25 años después de haberlo obtenido por esta exitosa serie, esta vez por interpretar a Alex Levy en “The morning show”. Durante su discurso se le vio emocionada en lo que consideró “realmente un honor”.

Dedicó su premio a sus compañeros actores: "Sus actuaciones me inspiraron durante años y siento que hemos crecido juntas".

