Ben Affleck y Henry Cavill los grandes ausentes al DC FanDome

El 22 de agosto se celebrará de manera virtual el DC FanDome, un evento que promete venir cargado de sorpresas para los fans, que van desde la versión de Zack Snyder de "Liga de la Justicia" a la próxima adaptación de Mortal Kombat. Y por supuesto no podía faltar "The Batman", cuya estrella Robert Pattinson ha sido confirmada. Y en el enorme listado de asistentes se echa en falta a dos grandes estrellas: Ben Affleck (Batman) y Henry Cavill (Superman).

Matt Reeves se ha hecho eco en Twitter de la lista de invitados del evento digital de DC, con nombres que sin duda harán las delicias de los seguidores más acérrimos. Y entre ellos no podía faltar Pattinson, el hombre que tomará el manto de Batman tras el poco reconocido Affleck, y que es de esperar que presente el primer adelanto, en forma de teaser, de la nuev película en solitario del legendario personaje.

Incredibly excited to see everyone at #DCFanDome on August 22nd -- can't wait to share more about #TheBatman with you... pic.twitter.com/WxWat6gyrv

— Matt Reeves (@mattreevesLA) August 7, 2020