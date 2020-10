Así es la mágica transformación de Anne Hathaway en "The Witches"

La apariencia de bruja de Anne Hathaway ha fascinado a sus fans, quienes se muestran ansiosos por ver su actuación en "The Witches", luego de que la cinta no podrá verse en cines de Estados Unidos debido a la pandemia del Covid-19.

A través de un video en Instagram, la actriz posteó parte del largo y minucioso proceso de tranformación para aparecer en la cinta que se podrá ver de forma digital en HBO Max a partir del 22 de octubre.

"Todo es magia", opina Hathaway en el video en el que se observa cómo sacan un molde su rostro y cuello.

Adaptación de la popular novela infantil de Roahl Dahl, "The Witches" cuenta con la dirección de Robert Zemeckis, un cineasta todoterreno que estuvo detrás de películas como "Back to the Future" (1985), "Who Framed Roger Rabbit" (1988), "Forrest Gump" (1994), "Contact" (1997) o "Cast Away" (2000).

Junto a Hathaway, ganadora del Oscar a la mejor actriz de reparto por "Les Misérables" (2012), también figura en "The Witches" Octavia Spencer, vencedora de la estatuilla a la mejor actriz secundaria por "The Help" (2011).

"The Witches" presenta de la misma forma un sabor muy mexicano detrás de las cámaras, ya que tanto Alfonso Cuarón como Guillermo del Toro figuran como productores de esta película de Warner Bros. destinada al público familiar.

"Esta aventura fantástica trata de un joven que se topa con un aquelarre secreto de brujas y, con la ayuda de su cariñosa abuela, intenta frenar el malvado plan de las brujas de convertir a los niños de todo el mundo en ratones", detalló HBO Max en un comunicado.

Tanto HBO Max como Warner Bros. forman parte del conglomerado multimedia WarnerMedia.

El cambio en la distribución de "The Witches", cuyo plan inicial era estrenarse en octubre en la gran pantalla con Halloween en el horizonte, supone un jarro de agua fría para los cines de Estados Unidos, especialmente viniendo de Warner Bros., el estudio que contra viento y marea se empeñó en estrenar "Tenet" en las salas después de que estas llevaran meses cerradas por el coronavirus.

Anne Hathaway ha dejado claro la admiración que siente por Anjelica Huston, la actriz que interpretó a la bruja mayor en la "Las bujas", de 1990.

"¿Podrías tomarte un momento para unirte a mí en la celebración del impecable e icónico papel de Anjelica Huston como La Gran Bruja? Su actuación es magnífica: ingeniosa, inolvidable, aterradora como el infierno y pura perfección (la escena en la que empuja al bebé por el acantilado todavía me da escalofríos hasta el día de hoy)", se lee.



Hace unos días Anne Hathaway posteó una fotografía de su cólo lucía su caracterización final de bruja.



