Antonio Banderas ve difícil ganar, pero su premio ya es la nominación

El actor malagueño Antonio Banderas se ha mostrado "encantado y muy contento" tras conocerse que competirá por el Oscar a Mejor Actor por su papel en la película "Dolor y gloria", de Pedro Almodóvar. Así, ha subrayado que "probablemente es complicado" ganar la estatuilla, pero ha incidido en que el premio "consiste básicamente en esa nominación y su importancia para la cinematografía española".

Banderas ha realizado estas declaraciones en el Teatro Albéniz de Málaga, donde precisamente este lunes ha presentado a sus paisanos la cinta dirigida por Almodóvar y estelarizada por él y Penélope Cruz; dentro de las actividades para el público programadas como antesala de los Premios Goya que se celebran en la capital malagueña el próximo 25 de enero.

El actor y director, quien ha subrayado que está siendo un día "muy especial", ha dicho que después de vivir 25 años en Los Ángeles conoce todos los procedimientos para los Premios Oscar y muchos otros.

"Es muy complicado, sin estar allí el que haya pasado lo que ha pasado. No me lo esperaba, sinceramente, porque no, porque este año tomé una opción, creo que la correcta, de estar en mi teatro, en mi tierra y haciendo teatro, que es lo que a mí me gusta", ha sostenido entre aplausos de los asistentes.

Ha admitido que, pese a ello, desde Sony se le insistió en que fuera a Estados Unidos para la promoción de la película de Pedro Almodóvar, desplazándose en tres ocasiones a Los Ángeles: "No fue fácil porque tenía los horarios de aquí, me desplazaba allí, estaba una semana y cuando cogía los horarios de Los Ángeles tenía que volver". Es más, ha dicho que los últimos días en Málaga antes del estreno de 'A Chorus Line', con el que arrancaba su Teatro del Soho CaixaBank, "estaba un poco sin saber dónde estaba".

Banderas ha insistido en que para la cinematografía española es importante no sólo su nominación al Oscar, que ha recordado que se da por un personaje que hace en español, sino la de la propia película: "Las opciones que vamos a tener son complicadas, es complicado probablemente ganar pero el premio consiste básicamente en esa nominación y su importancia para nuestra cinematografía".

Ha señalado que este año los Goya se celebran en Málaga, donde también opta al galardón, añadiendo que no le gustaría "que la nominación le quitara importancia a mi quinta nominación a los premios Goya". Así, se ha mostrado agradecido por la Medalla de Oro que recibió en el año 2005 y el Goya honorífico: "Yo tengo una valoración de nuestra Academia muy importante y por eso estoy aquí".

Banderas ha afirmado que para él es un "honor" aspirar al Oscar a Mejor actor protagonista y ha señalado que cree que el "listón" está "muy alto".

"Quiero agradecer a la Academia de cine de Hollywood mi nominación como Mejor actor protagonista por mi trabajo en Dolor y Gloria", indicó en un comunicado tras conocerse el listado de nominados.

"Es un honor compartir esta nominación con los compañeros que me acompañan, que han hecho unos magníficos trabajos", ha destacado el histrión, quién competirá con Joaquin Phoenix ('Joker'), Leonardo DiCaprio ('Érase una vez en... Hollywood'); Adam Driver ('Historia de un matrimonio') y Jonathan Pryce ('Los dos papas').

SEGUIR TRABAJANDO JUNTO A ALMODÓVAR

En su intervención este lunes ante los malagueños, previa a la proyección de "Dolor y Gloria", Banderas ha incidido en que ha sido un trabajo "que viene a completar 40 años con una persona a la que respeto, admiro y quiero, que es Pedro Almodóvar", de quien ha dicho que hace arte y que vive a través del cine: "Su vida es el cine".

En estos 40 años, "han pasado muchas cosas y ocho películas" por lo que con este filme se "completa un ciclo". No obstante, ha esperado que "no se acabe aquí sino que continúe en algún momento y podamos seguir trabajando juntos".

También ha resaltado la conexión de 'Dolor y Gloria' con el público pese a ser una película "muy personal y de su propia figura" --la de Pedro Almodóvar--. "Él lo llama autoficción porque no se trata de una película biográfica", ha aclarado.



El director de "Klaus", "abrumado" por la nominación

El director de "Klaus", Sergio Pablos, ha afirmado sentirse "abrumado" por la nominación de su cinta a Mejor película de animación en los premios Oscar, que se entregarán el próximo 9 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Pablos ha agradecido a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, así como a Atresmedia por haber dado "el primer impulso al proyecto", y a Netflix "por el apoyo incondicional" que les ha brindado, "especialmente cuando no se trataba en absoluto de una apuesta segura, sino de un primer largometraje de una pequeña empresa española con un director debutante".

Asimismo, Sergio Pablos, co-creador de "Mi Villano Favorito", ha mostrado su agradecimiento a todo el equipo de SPA Studios, "grandes artistas y especialistas" que se han congregado "desde todo el mundo para aportar su increíble talento a este proyecto".

"Klaus" se enfrentará por el Oscar con "How To Train Your Dragon: The Hidden World" ("Cómo entrenar a tu dragón 3"), de Dean DeBlois, Bradford Lewis y Bonnie Arnold; "I Lost My Body" ("Perdí mi cuerpo"), de Jérémy Clapin y Marc Du Pontavice; "Missing Link" ("Mr. Link. El origen perdido"), de Chris Butler, Arianne Sutner y Travis Knight; y "Toy Story 4", de Josh Cooley, Mark Nielsen y Jonas Rivera.

