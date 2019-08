Andy Muschietti confirma que "The Flash" será su próxima película

El director Andy Muschietti se ha convertido en uno de los directores más cotizados gracias al éxito de su adaptación de IT de Stephen King. Y mientras espera al estreno de IT: Capítulo 2, el cineasta tiene claro cuál será su próxima película. Y del terror se pasa a los superhéroes, porque como se aseguraba, dirigirá The Flash para DC, con Ezra Miller como protagonista.

Todo apuntaba a que Warner ficharía a Muschietti para la película de The Flash, que algunos consideran maldita tras el abandono de varios directores. Y en una entrevista con Fandango en relación a IT, el director confirmó con un rotundo "sí" que la aventura en solitario del Velocista Escarlata será su próximo proyecto.

"Lo que me cautivó de Flash es el drama humano en él", explicó el director, que dejó claro que su próxima película no será de terror. "Los sentimientos y emociones que juegan en el drama del propio Flash. Pero también va a ser divertido. No puedo prometer que haya elementos de terror, pero es una historia bastante humana".

Los detalles de la película de The Flash son un misterio. De lo poco que se sabe es que Christina Hodson (Bumblebee y Birds of Prey) está escribiendo el guion, y los primeros comentarios apuntaban a que sería una adaptación de Flashpoint Paradox, pero por el momento no ha sido confirmado.

En Flashpoint, Barry Allen utiliza sus poderes de forma egoísta para retroceder en el tiempo y salvar a su madre e impedir que su padre vaya a la cárcel injustamente. Esto provoca una serie de reacciones en cadena en el Universo DC, donde héroes y villanos se entremezclan. La trama más conocida de la historia gira en torno al asesinato de los Wayne, donde en éste universo muere Bruce, y Thomas y Martha acaban convertidos en una versión retorcida de Batman y Harley Queen.

El problema de adaptar Flashpoint es que, si bien la historia gira en torno a Flash, aparecen un montón de personajes de Liga de la Justicia, lo que complica en sobremanera el casting. Si Muschietti decide seguir con ésta idea, podría dar a DC el reinicio que está esperando, y más teniendo en cuenta que Hodson está involucrada ahora mismo en varios proyectos del estudio, lo que facilita la conexión de la película de Flash con otros films.

