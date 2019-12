Almodóvar, Polanski y Bellocchio aspiran a reinar el Cine Europeo

La película española "Dolor y gloria", de Pedro Almodóvar, aspira mañana a hacerse en Berlín con cuatro galardones en la 32 edición de los Premios del Cine Europeo, los mismos por los que compiten las cintas "El oficial y el espía", de Roman Polanski, y "El traidor", de Marco Bellocchio.

Los tres filmes están nominados a mejor película, director, guión y actor; así, Antonio Banderas se medirá como mejor intérprete europeo del año con Jean Dujardin, por su papel en la cinta franco-italiana "El oficial y el espía" y Pierfranceso Favino, por la coproducción italo-germano-franco-brasileña "El traidor".

Siguen a estas tres películas en número de nominaciones la francesa "Los miserables" de Ladj Ly; la británico-irlandesa "La favorita", de Yorgos Lanthimos, y la francesa "Retrato de una mujer", de Céline Sciamma.

"Los miserables" está nominada a mejor película, guión y descubrimiento europeo de la Federación Internacional de Críticos de Cine (FIPRESCI).

En tanto, "La favorita" aspira a llevarse los galardones a mejor película, comedia y actriz (Olivia Colman), mientras que "Retrato de una mujer", compite por el premio a mejor dirección, guión y actriz, (nominación compartida por Noémie Merlant y Adèle Haenel).

Junto a "Dolor y gloria", "El oficial y el espía", "El traidor", "Los miserables" y "La favorita", está nominada a mejor película la alemana "System Crasher", de Nora Fingscheidt.

A mejor guión aspiran Almodóvar por "Dolor y gloria"; Polanski y Robert Harris, por "El oficial y el espía"; Bellocchio, Franceso Piccolo, Ludovica Rampoldi y Valia Santella, por "El traidor"; Ladj Ly, Giordano Gederlini y Alexis Manenti, por "Los miserables"; y Sciamma, por "Retrato de una mujer".

Además de Banderas, Dujardin y Favino, se disputarán el premio a mejor actor Ingvar E. Sigurdsson, por la coproducción entre Islandia y Dinamarca "A White, White Day", de Hlynur Pálmason; Levan Gelbakhiani, por la sueco-georgiano-francesa "And Then We Danced", de Levan Akin; y Alexander Scheer, por la alemana "Gundermann", de Andreas Dresen.

Entre las actrices que compiten por el galardón a mejor intérprete femenina figuran junto a Olivia Colman y Noémie Merlant y Adèle Haenel, Helena Zengel, por "System Crasher"; Viktoria Miroshnichenko, por la rusa "Beanpole", de Kantemir Balagov; y Trine Dyrholm, por la coproducción entre Dinamarca y Suecia "Queen Of Heart", de May el-Touhky.

España competirá además en esta 32 edición de los Premios del Cine Europeo con la cinta de animación "Buñuel en el laberinto de las tortugas", de Salvador Simó, coproducida con Holanda; y los cortos "Suc de síndria" ("Watermelon juice"), de Irene Moray, y la coproducción rumano-española "The Christmas Gift", de Bogdan Muresanu.

Entre los premios anunciados ya, España se llevará a casa dos galardones: el de mejor diseño de producción, para Antxon Gómez, por "Dolor y gloria", y el de mejor sonido, para Eduardo Esquide, Nacho Royo-Villanova y Laurent Chassaigne, por la coproducción hispano-francesa "La noche de 12 años", de Álvaro Brechner.

En la gala de la Academia del Cine Europea (EFA) recogerán galardones honoríficos la actriz francesa Juliette Binoche, distinguida por su contribución al cine mundial; el cineasta, guionista y actor alemán Werner Herzog, en reconocimiento al conjunto de su carrera; y la productora croata Ankica Juric Tilic, premio EURIMAGES de coproducción.

La ceremonia, que será conducida por las actrices alemana Anna Brüggemann y lituana Aiste Diržiute, contará entre los encargados de anunciar los premioso con la intérprete española Adriana Ugarte, además del presidente de la Academia del Cine Europeo, el cineasta alemán, Win Wenders, y la presidenta de la junta directiva de esta institución, la realizadora polaca Agnieszka Holland.

Los premios de la EFA surgieron en 1989 como alternativa a los Óscar de Hollywood, impulsados por cuarenta cineastas europeos, entre ellos Wenders y el sueco Ingmar Bergman.

Primero se les denominó Felix, pero al cabo de unos años pasaron a la denominación neutra de Premios del Cine Europeo.

nrv