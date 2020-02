Acusadora cuenta cómo Harvey Weinstein se masturbó frente a ella

La última acusadora en el juicio de Harvey Weinstein bajo cargos de violación subió el miércoles al estrado para detallar cómo éste la manoseó en un baño de un hotel en febrero de 2013.

La modelo y actriz Lauren Marie Young alega que Weinstein se desnudó, se masturbó frente a ella y le tocó los pechos en el baño de su habitación en un hotel de Beverly Hills días antes de la ceremonia de los premios Oscar.

“Yo estaba emocionada. Me alisté, me puse mi mejor vestido”, declaró Young, de 30 años, sobre su primera reunión con Weinstein. “Estaba emocionada de hacer un contacto profesional y presentar mis ideas”.

En algún momento Weinstein le dijo, “terminemos esta conversación arriba", explicando que tenía que presentar un premio para Quentin Tarantino, agregó antes de que el testimonio fuera interrumpido por el receso del almuerzo.

Los fiscales han dicho que una amiga de Weinstein que también estaba en el hotel cerró la puerta y atrapó a Young en el baño con él.

“Lauren, asustada e indignada, escapó del baño, sorprendida ante (la amiga de Weinstein) que permaneció junto a la puerta del baño, le echó una mirada de odio y huyó, corriendo a casa y contándole histérica a dos amigas lo que pasó”, dijo la fiscal Meghan Hast en una declaración inicial.

Young es la tercera de tres mujeres que los fiscales llaman para apoyar sus esfuerzos por pintar a Weinstein como un agresor recurrente, aunque sus acusaciones no son parte de los cargos penales que enfrenta en Nueva York.

Los fiscales las llamaron como testigos bajo una ley estatal que permite testimonios sobre “malos actos previos”, con el fin de explorar cosas como motivos, oportunidad, intención y un esquema o plan común.

El juicio de Weinstein en Nueva York involucra sólo dos denuncias: que violó a una mujer en marzo de 2013 y le dio sexo oral por la fuerza a una asistente de producción de cine y TV en 2006. Weinstein, de 67 años, ha insistido en que todos sus encuentros sexuales han sido consensuales.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles incluyó la denuncia de Young en los cargos presentados contra Weinstein el 6 de enero en esa ciudad, justo mientras su juicio en Nueva York estaba comenzando. Los cargos alegan que Weinstein agredió a Young y violó a una otra mujer en noches consecutivas en febrero de 2013.

El testimonio de Young llega luego de tres días de declaraciones intensas de la acusadora clave. Ésta dijo que asistió a fiestas con Weinstein y también tuvo encuentros sexuales durante la semana del Oscar en 2013 antes de que éste presuntamente la violara en Nueva York cerca de un mes después.

The Associated Press no suele identificar a personas que dicen haber sido víctimas de abuso sexual a menos que éstas lo autoricen. La AP está reteniendo el nombre de la presunta víctima porque no está claro que ésta desea ser identificada públicamente.

Previamente el miércoles, los jurados escucharon de un antiguo recepcionista que registró a Weinstein en un hotel en el centro de Manhattan donde una de las acusadoras clave dice que el cineasta la violó en marzo de 2013. La idea del testimonio era corroborar el alegato de la acusadora de que Weinstein se comportó de manera intimidatoria para ingresar al hotel pese a sus objeciones.

“Usualmente las parejas que se registran están de buen humor”, dijo Rothschild Capulong al jurado, agregando que le preocupó tanto el comportamiento de Weinstein que hizo una nota en su reporte de cierre de turno alertando que quizás los agentes de seguridad del hotel deberían pasar por su cuarto.

