Abogada de víctimas celebra fallo en el caso Harvey Weinstein

La mediática abogada Gloria Allred, que representa a tres de las seis víctimas que testificaron contra Harvey Weinstein, aseguró tras el veredicto dictado hoy contra el productor de cine, que ha sido encontrado culpable de violación en tercer grado y agresión sexual en primer grado, que "hoy es un nuevo día para las víctimas de violencia sexual".

"Hoy es un nuevo día para las víctimas de violencia sexual. Las fuerzas de seguridad están ahora empezando a creeros, los miembros del jurado están empezando a creeros y a condenar. Así que tener valentía, porque hoy es un nuevo día y la justicia puede llegar a ti también", dijo la abogada a los medios tras la conclusión del proceso, al que ha acudido asiduamente desde su arranque el pasado 6 de enero.

Allred representa a Miriam "Mimi" Haley, que acusó al productor de haberla violado en dos ocasiones en 2006, cuando trabajaba como ayudante de producción. Los doce miembros del jurado encontraron a Weinstein culpable de acto sexual criminal en primer grado por haber practicado a Haley sexo oral, por lo que podría ser condenado a hasta 25 años en prisión.

Weinstein también ha sido encontrado culpable de violación en tercer grado contra Jessica Mann, a quien no representaba Allred, por lo que podría ser encarcelado por otros cuatro años.

Allred acusó también al "pequeño ejército de la defensa" de Weinstein de haber intentado desacreditar, humillar y avergonzar a las testigos.

La abogada y activista, que también ha participado en otros casos de abusos sexuales contra famosos, como el del actor Bill Cosby o el fallecido financiero Jeffrey Epstein, representó además de a Haley a las actrices Annabella Sciorra y Lauren Young, que es una de las dos víctimas en las que se apoya la fiscalía de la ciudad de Los Ángeles en otro caso de abusos sexuales contra Weinstein.

"Mis tres clientes deben ser consideradas heroínas del movimiento de las mujeres y del movimiento de los derechos de las víctimas", agregó Allred.

El fiscal general del distrito de Manhattan, Cyrus Vance, aseguró que las testigo "se negaron a permanecer en silencio a pesar de los abogados, los publicistas y sus espías, que hicieron todo lo que pudieron para silenciar a las supervivientes".

En una rueda de prensa tras conocerse el veredicto, Vance aseguró que "una generación de víctimas de asaltos sexuales y el mundo entero" están agradecidos por la actuación de las seis mujeres "que rompieron el silencio" contra el "abuso" y la "manipulación" de Weinsten para que "respondiera" por sus actos.

Douglas Wigdor, el abogado de Tarale Wulff -una de las seis testigos que subió al estrado durante el juicio-, dijo por otra parte que, "aunque ya no se puede deshacer el daño hecho por Weinstein", se espera que este veredicto suponga "algún tipo de alivio para todas las víctimas de sus asaltos".

"Estoy convencido de que todas y cada una de las seis mujeres que testificaron convencieron al jurado de declararle culpable" de los dos cargos, agregó Wigdor, y les dio las gracias por enfrentarse a las interrogaciones en los tribunales.

También quiso agradecer el letrado el papel jugado por los periodistas que destaparon inicialmente los casos de abuso de Weinstein: Ronann Farrow, que trabajó para la Revista "The New Yorker", y Megan Twohey y Jodi Kantor, del diario "The New York Times".

"No estaríamos aquí de no ser por ese trabajo periodístico", agregó.

