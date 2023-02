Cinco series y películas apocalípticas en streaming

Las historias sobre el fin del mundo son cada día más populares, quizá porque las consecuencias ante el deterioro ambiental son cada vez más evidentes o porque naturalmente el ser humano tiende a pensar en su fin.

A propósito del regreso de Matthew Fox a la pantalla con la serie "Last Light", que explora este tema desde los combustibles fósiles, estas son cinco series y películas actuales que abordan el apocalipsis:

Un grupo de supervivientes a una invasión zombie pasa su vida en movimiento buscando un lugar seguro para resguardarse, pero en el camino se encuentran con una serie de límites y retos que los obligarán a hacer comunidad o destruirse entre ellos mismos. La serie escrita por Robert Kirkman ha alcanzado tanta fama que incluso después de once temporadas se crearon ocho spin off. Se puede ver en Star+, Netflix y Clarovideo.



Basada en el exitoso videojuego homónimo esta serie es la sensación del momento desde su estreno en enero del 2023. Sigue la vida de Joel (Troy Baker), quien después de haberlo perdido todo tras una pandemia ocasionada por un hongo, recibe la misión de salvar a una niña que se encuentra en una comunidad opresiva en cuarentena. Ambos tienen que llegar a un sitio donde la niña será examinada, pero en el camino tendrán que salvar su vida. Está disponible en HBO Max y un capítulo nuevo cada domingo.



La propuesta mexicana más reciente la tiene la plataforma Vix+, que en ocho capítulos cuenta la historia de diferentes personajes frente al colapso financiero, político y tecnológico del país. “El avión”, “El asilo” y “El supermercado” son algunos de los episodios en los que una comunidad se ve relacionada mientras intentan huir de la catástrofe. Se dejan ver diferencias de clases sociales así como evaluación de valores en cada historia.



Protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence sigue a dos astrónomos que han descubierto un meteorito que es capaz de destruir el mundo con su impacto, que calculan sucederá en pocos meses, sin embargo a pesar de sus advertencias en medios de comunicación sobre el peligro que corre la humanidad, parecen no ser escuchados. Está disponible en Netflix.



Incluso en la fantasía esta temática se ha abordado: Gus es un niño mitad humano y mitad ciervo que habita en un mundo postapocalíptico. Su vida cambia cuando conoce a Jeppers, un vagabundo con una vida solitaria con quien busca un nuevo comienzo. Esta serie está basada en un cómic del mismo nombre y se estrenó en junio del 2021 en Netflix.

