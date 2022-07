Cinco razones por las que no te puedes perder "Thor: love and thunder"

Thor se ha convertido en uno de los personajes más populares del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), razón por la que cada nueva entrega es considerada como un auténtico suceso.

“Thor, love and thunder” es la cuarta cinta de la saga sobre el Dios del trueno y se estrenó en México este jueves. A diferencia de las demás películas, la trama no solo se centra en el hijo de Odín, también trae nuevos personajes, villanos y una nueva superheroína, que cambiará para siempre el rumbo de esta historia.

Pero si aún le quedan dudas a alguien sobre si ver o no este filme, aquí hay cinco razones para saber por qué vale la pena no perdérsela.

Regresa Taika Waititi como el director

Uno de los grandes aciertos de “Thor: Ragnarok” fue su mezcla de acciòn y humor desenfadado que contrastó con lo hecho en “Thor: Dark world”, a la que no le fue tan bien en cine ni en crìtica. Gran parte del éxito de la anterior entrega se debió al nuevo aire que logró darle su director, Taika; por esta razón Marvel decidió traerlo de vuelta para esta cuarta entrega. Así que, es un hecho que esta película estará llena de acción, pero también de el humor espontáneo y característico de Waititi, en el que los personajes consiguen burlarse de ellos mismos.

La llegada de Mighty Thor

Luego de que Natalie Portman tuviera diferencias con Marvel, la actriz no estuvo en “Thor: Ragnarok” lo que parecía su salida del UCM. Sin embargo, el director der la cinta tenía otros planes y quería a la ganadora del Oscar de regreso en su papel de la científica Jane Foster; quien, ahora se convertirá en la super heroína “Mighty Thor” y ayudará al protagonista en esta nueva aventura. El personaje de Portman se basa en los comics publicados en 2014 y que llevan el mismo nombre. Ahora se aprecia a Foster enfundada en un traje de superhéroe, con el ex martillo de thor, Mjolnir, que la ha transformado en una poderosa semidiosa.

La aparición de Christian Bale

No conforme con traer de regreso a Portman, el director neozelandez apostó por otro actor galardonado, Christian Bale, quien se mete en la piel del villano Gorr, "el Carnicero de Dioses", quien busca la extinción de todas las deidades, por una venganza personal. Aunque esta versión se parece un poco al malvado Voldemort, en realidad la versión del cómic lo hace aún más. Un ser gris, oscuro y casi sin nariz; sin emabrgo en la cinta decidieron cambiar un poco al personaje para evitar tantas comparaciones.

El Soundtrack de impacto

Si algo distinguió a “Thor: Ragnarok”, además de su humor, sin duda la música fue otro factor determinante. Así que para esta nueva entrega su director quiso llevar ese elemento mucho mas allá.

“Solo queríamos gastar tanto dinero como pudiéramos en algunas canciones. Siempre ha sido un sueño mío. Toda la estética en torno a la película siempre quisimos que fuera esta paleta ruidosa y colorida, como furgonetas pintadas con spray en los años ochenta y portadas de álbumes de rock”, dijo Waititi.

Es por eso que en “Thor, love and thunder”, además de incluir canciones de Guns N´ Roses, también tiene a varias bandas y solistas de los 80 para acompañar cada una de las escenas de esta nueva película.

Entre los temas que los fans podrán disfrutar mientras ven al Dios del trueno luchando para salvar al mundo están “Only Time” de Enya, “Welcome To The Jungle”, “Paradise City”, “Sweet Child O’ Mine” o “November Rain”; así como “Fighting”,de Michael Raphael; “Our Last Summer”, de ABBA y “Family Affair”. Un dato curioso es que, incluso, el propio Taika Waititi interpreta una canción.

Los esperados Cameos familiares

"Thor" ha acostumbrado al espectador a tener grandes invitados, ya sea algún superhéroe del mismo universo o a actores dando vida a pequeños personajes dentro de la historia; en esta ocasión, tenemos de regreso a Matt Damon, interpretando a un actor que hace de Loki, al hermano de Chris Hemsworth, Luke Hemsworth, como un actor que da vida al Dios del Trueno y a Melissa McCarthy, quien actúa como Hela, la hermana de ambos en "Thor Ragnarok". Pero uno de los cameos más inesperados son los de Elsa Pataky, esposa de Hemsworth, quien aparece como una mujer lobo.

