Cinco polémicas que han marcado la historia de Grupo Firme

De tocar en el pueblo a romper el récord de asistencia en un concierto público en la plancha del Zócalo, Grupo Firme, es la banda, que se ha encargado de llevar el género a otros niveles, desde su estética, utilizando trajes atípicos para las bandas regionales, hasta tener miembros de la comunidad LGBTI+ como Jonhy Caz, en sus filas.

La banda originaria de Tijuana ha ganado la confianza de miles de seguidores que disfrutan su música y comparten sus ideales. También coinciden en la forma en que la banda se divierte: con una botella de tequila en la mano en cada uno de sus conciertos. A veces, esto los lleva a terminar alcoholizados o hasta hospitalizados, como le pasó al vocalista Eduin Caz tras la última presentación del grupo en el Foro Sol. A este recinto regresan este 10 y 11 de marzo. Por eso, te compartimos 5 polémicas de Grupo Firme.

Exceso de alcohol

Eduin Caz, voz principal de la banda de regional mexicano Grupo Firme, ha sido criticado en repetidas ocasiones por sus excesos con el alcohol. Estos lo han llevado al hospital, como ocurrió el año pasado después de presentarse en el Foro Sol y celebrar con sus amigos en el hotel donde se hospedaban.

En julio de 2022, se le vio en un yate en la ciudad de Miami, en un video que él mismo compartió a través de sus redes sociales. Con botella en mano, repartió “shots” a sus invitados y finalmente se empinó la botella sin miedo a las críticas o a su salud. Por esta razón, internautas lo han cuestionado por su forma excesiva de beber.

Complicaciones de salud

El vocalista de Grupo Firme tuvo que ser hospitalizado de urgencia tras un concierto en el Foro Sol, debido a una hernia hiatal que se agravó por el exceso de alcohol. Eduin explicó en redes sociales que sintió un dolor intenso y se desmayó, por lo que fue llevado a un centro médico.

Además, el cantante tuvo que posponer sus presentaciones del 10 y 11 de marzo por problemas respiratorios que lo llevaron a operarse la nariz. Esto causó la inquietud de sus seguidores, quienes esperan su pronta recuperación.

¿Víctima de extorsión o infidelidad?

En diciembre de 2021, cuando la banda aún no se encontraba en el punto más alto de su carrera y estaban a meses de presentarse por primera vez en la explanada de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, cuando una supuesta infidelidad por parte de Eduin se desató.

Un video filtrado donde se le ve con otra mujer circuló por redes sociales y todos aseguraron que el artista le había sido infiel a Daisy Anahy, con quien ha formado una familia y tiene dos hijos.

Fue entonces cuando Caz compartió que lo habían querido extorsionar, pero el influencer Holy Milk calentó más la situación al asegurar en un video que Daisy y Eduin se habían separado, lo que provocó la molestia del cantante.

“Creo que antes de inventar puras pend…s deberían investigar bien las cosas. Ni me dejaron, ni la dejé. Y tampoco tengo una amante”, señaló en un video.

Los acusan de Plagio

Otra de las polémicas que el grupo de banda y regional mexicano enfrentó fue una demanda por plagio, por una de sus canciones más célebres “En tu perra vida”.

Fue un video de Yariel Roaro, que en un Tik Tok, dijo que dicha canción había surgido de un tema que él le propuso grabar a la banda, pero que en ese momento se negaron y posteriormente estrenaron la canción para sorpresa de Yariel.

“No iba a hablar sobre el tema pero, voy a aclarar sobre el tema de mi compa Yariel que está comentando que le robamos la canción. Yo no le robé nada, él me mandó su canción en unos videos de Instagram, los cuales se borran instantáneamente, pues no me acuerdo ni cómo va la canción. La canción que yo grabé me la mandó Lenin y les voy a subir las pruebas”, aclaró Eduin nuevamente en un video de redes sociales.

“Yo no soy largo, ni me interesa ching… a los demás. Que quede claro. Yo soy gente con la gente que batalla y los ayudo en lo que puedo”, concluyó.

Abucheados en el medio tiempo de la NFL en CDMX

En el juego de la NFL que se disputó en el Estadio Azteca en diciembre del 2022, Grupo Firme fue la banda elegida para amenizar el medio tiempo en el duelo entre San Francisco, y los Cardenales, pero para su sorpresa esto no fue bien recibido por los fans del emparrillado.

Firme fue abucheado durante casi toda su presentación, y las burlas con el video comenzaron a circular en redes sociales, la banda declaró al respecto de la mano de Eduin Caz.

“Es difícil abrir una brecha por qué te vas a encontrar con piedras y caídas en el camino pero el que tenga miedo de morir que no nazca así de fácil", dijo Eduin Caz posterior a lo sucedido.

La Banda MS, los respaldó en entrevista para El UNIVERSAL, defendiendo que ellos son quienes abren la brecha y les toca, como en aquella ocasión recibir los "trancazos".

“Es algo que vi un día en un documental de los rinocerontes, en la manada hasta adelante va uno que va abriendo camino, en el camino se topa con árboles, piedras, y él con la cabeza va recibiendo los trancazos”, describió Oswaldo Silva, miembro de la MS.