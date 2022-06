Cillian Murphy no quiere despedirse de Shelby

“Él es un soldado condecorado de la Primera Guerra Mundial y yo un cobarde”, asegura el actor Cillian Murphy en entrevista.

Está hablando de Tomas Shelby, el personaje que durante nueve años interpretó como protagonista de la serie Peaky Blinders y con quien, si bien nada tiene en común, ha podido explorar la riqueza de su trabajo actoral.

“Tommy es implacable, nunca come; yo no tomo whisky, él sí; a mí me gusta dormir, a él no; yo no fumo y él lo hace”, reflexiona.

“No creo que necesites encontrar cosas en común entre tú y un personaje, de hecho es más interesante cuando es algo completamente diferente”, apunta.

Ahora que está por estrenarse la sexta y última temporada de la serie, a través de la plataforma Netflix, el actor de filmes como Exterminio y El origen recuerda un poco de lo que hizo para convertirse en Tommy, líder de una familia de gángsters ingleses y, específicamente, de la banda criminal que da nombre a la serie y que existió en la realidad.

“Fui al gimnasio, comí proteína porque él es rudo y yo no lo soy. Necesito hacerlo bien”, relata el actor, pues cuando se embarcó en este proyecto cuya primera temporada se estrenó en 2013 debió dejar su dieta vegetariana para ganar masa muscular.

Murphy comparte que espera que este viaje no termine del todo y sus seguidores tengan más de Tommy Shelby.

“Es el final de Peaky Blinders en la televisión pero creo que Steven Knight, que es el creador, quiere hacer una película, así que ojalá la historia continúe en formato de película”.

Los últimos seis capítulos de la serie llegarán este viernes a la plataforma Netflix.

A lo largo de las temporadas anteriores el público ha visto cómo se ha expandido el dominio de los Peaky Blinders pero también las caídas que han sufrido, mientras que en la entrega anterior, se vivieron momentos históricos, como el martes negro (29 de octubre de 1929) cuando la bolsa de Wall Street cayó, lo que afectó los negocios de los Shelby.

Para la última temporada regresan los actores Tom Hardy, que interpreta al líder de otra pandilla, y Anya Taylor-Joy, la nuera de Polly Grey, esta última era el personaje al que daba vida Helen McCrory, quien falleció en 2021 y no alcanzó a aparecer en la última entrega.