Científicos a prueba en el Amazonas

[email protected]

Mario Ruiz tiene una tarea: hacer sufrir a un grupo de científicos perdidos en el Amazonas. Elegante, de traje y peinado, se convertirá en el conductor del nuevo programa de NatGeo Reto imposible.

“Yo normalmente no soy así pero aquí soy como el malo y eso me gusta, es como una caracterización que se hizo para este show”, comparte el youtuber en entrevista.

El show de ocho capítulos, realizado a manera de docu reality llegará a las pantallas de Latinoamérica el próximo 25 de julio y en México podrá verse a las 20:00 horas por el canal de National Geographic. En él, tres científicos jóvenes, dos brasileños y uno mexicano, tendrán que pasar pruebas construyendo inventos que los ayuden a sortear la naturaleza.

Para Mario, quien empezó su carrera como creador de contenido significó un crecimiento personal.

“Los youtubers somos medio nuevos, hay muchas personas que no están tan acostumbradas a vernos en algo que no sea Internet, lo sé porque he tenido la oportunidad de estar en otros programas de televisión pero todo es un reto”, explica.

“Siempre hay personas detrás que me ayudan a hacerlo bien. Yo no podría hacer este programa con el mismo lenguaje que tengo en las redes sociales entonces verán algo diferente a lo que han visto de mí, soy el malo por decirlo así”, añade.

Muy al estilo MacGyver, los participantes irán encontrando artefactos que los ayuden a pasar las pruebas; representando a México estará el ingeniero en mecatrónica Carlos Fabila, quien a sus 25 años fue elegido —de entre 300 aspirantes— para sumarse al proyecto.

En entrevista Fabila detalla que se encontraba trabajando en una comunidad indígena cuando mandó su solicitud e hizo casting.

“Fue un proyecto que hice como voluntariado, daba clases de electrónica y robótica básica a muchachos de secundaria de una comunidad tepehuana en la sierra de Durango”, cuenta.

“Era lo mismo que ahora estamos haciendo con National Geographic, demostrar que la ciencia no sólo se tiene que hacer en una súper universidad en el laboratorio, que no es una cosa de otro mundo, que hay que estudiar, hay que meterse un poco pero cualquier persona lo puede hacer, es nada más cosa de querer y meterse a hacer pruebas, conectar, desconectar, quemar cosas”.

Durante la presentación de Reto imposible Fernando Semenzato, quien está a la cabeza de National Geographic Latinoamérica, compartió que a la par del show el youtuber Mario Ruiz desarrolló una serie de cápsulas que saldrán próximamente en las redes sociales de NatGeo, para que el público conozca más sobre los experimentos.

“Lo que buscamos es primero entretener y segundo inspirar a que un chico de 17 años diga quiero ser científico”, explicó Semenzato.

“El hecho de presentar este programa va a involucrar que personas más jóvenes lo vean y se inspiren a crear cosas, obviamente va a ser muy difícil lo que verán en tv, pero para eso se hicieron estas piezas para que las personas tengan ese ánimo de empezar desde su casa con la ciencia”, añadió Ruiz.