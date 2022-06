Christiano Nodal sale de un escáncalo para meterse en otro, el cantante de 23 años está dando de qué hablar nuevamente por un video que circula en las redes en el que para algunos, incomoda a una fan al supuestamente intentar besarla; otros opinan que eso no ocurre.

En el breve material se observa que la joven se acerca al cantante para tomarse una fotografía, él intenta darle un beso y la joven mueve su cabeza en varias ocasiones, se aleja y hace una cara de extrañeza.

Este breve momento se ha viralizado y ha dividido opiniones entre los que consideran que no hay nada incorrecto por parte de Christian, y los que aseguran que la quiso besar en contra se su voluntad.

"Uno no puede opinar en un video tan corto por q no lo dejan completo. Eso lo hacen para q hablen más de el". "Si un beso en la mejía le iba a dar y la chica es la que se movía mucho o sea déjenlo ya de molestar". "Dejen de criticar, cada quien es feliz como le parezca, quizás no es lo correcto.. no sé quien seria la chica en cuestión pero seamos prudentes para emitir comentarios", se lee entre las opiniones de los cibernatas que piden que ya se deje de atacar al intérprete de "Botella tras botella".



Pleito con J Blavin

Nodal prometió que en unas horas sacará una canción en la que hablará de J Balvin luego de que ayer , el regguetonero posteara una foto en la que invitaba al público a opinar sobre las diferencias entre él y Nodal, cosa que el intérprete de regional no tomó a bien, pues consideró que fue un llamado para que el público se burlara de él.

A través de varias historias en Instagram, se lanzó contra Balvin y su música.

