Christian Nodal - ¿Quién es la mamá de Belinda?

A pesar de que Belinda y Christian Nodal anunciaron su separación desde hace unos meses, la pareja y sus familias se encuentran en la polémica ahora.

Belinda Schüll, madre de la cantante de "Sapito", apoyó un comentario en el que le dijeron "naco" a Nodal, lo que le generó críticas e incluso declaraciones del mismo cantante que fuera su yerno.

Al parecer, lo que motivó a Nodal para que destapara esta parte tan polémica de su relación, fue un comentario de la madre de Belinda:

"El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron y cuidaron", escribió Schüll.

Nodal no tardó en responder con una captura de pantalla de la conversación con Belinda, y agregó: "20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida, todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo".

Por lo que ahora, la polémica de los "Nodeli" se extedió también a su familia.

Belinda Schüll Moreno es madre de dos hijos, Belinda e Ignacio, y está casada con Ignacio Peregrín Gutiérrez, quien es médico y originario de España.

Schüll es hija del torero francés Pierre Schüll y la española Juana Moreno, quien falleció recientemente, lo que provocó una gran tristeza en su nieta, Belinda.

La madre de Belinda tiene su propia empresa, Joy Music Entertainment, desde la que lleva la carrera de la cantante.

Desde que Belinda formó parte de la telenovela "Amigos x siempre", su madre ha sido su mánager, aunque en el 2009, la cantante y actriz contrató a Danna Vázquez como su representante, en medio de versiones de emancipación de sus padres.

La emancipación de Belinda

Aunque Danna Vázquez salió a atajar dichos rumores, fue hasta el 2017 cuando Belinda habló al respecto con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

"Me fui con una amiga un mes, estaba en un momento donde necesitaba como inspiración y me fui un mes o dos meses de mi casa, y pues sí fue como un poquito difícil porque extrañaba a mi familia y regresé muy bien, yo creo que necesitaba ese espacio y ese momento para mí", dijo Beli en esa entrevista.

Sin embargo y a pesar de que la cantante asegura que lleva todas las decisiones de su carrera, una maquillista reveló en redes sociales que es Belinda Schüll, quien en realidad toma las decisiones.

