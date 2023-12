Christian Chávez despierta críticas por adoptar un look con la imagen de la Virgen

Es conocido que a Christian Chávez, miembro de "RBD", le gusta experimentar con diferentes estilos de vestimenta, desde los más sencillos hasta los más extravagantes, lo cual le ha generado cierta polémica en el pasado. Ahora, volvió a ser un tema de conversación al lucir un atuendo peculiar este 12 de septiembre, día de la conmemoración de la Virgen de Guadalupe, cuando los mexicanos suelen acudir a la Basílica para rendirle homenaje.

El artista compartió una imagen en su perfil de Instagram, donde se le puede ver llevando a la santa en medio de varias rosas rojas, las cuales destacaban en la prenda negra, que dejaba al descubierto su espalda y los hombros.

En el post, Chávez expresó su devoción con un mensaje que decía: “Felicidades a todas mis Lupitas! Madre, siempre cuídanos”.

Lee también: Ricardo Arjona anuncia su retiro de los escenarios por problemas de salud

Aunque muchos seguidores elogiaron la publicación con comentarios positivos como "Maravilloso" o "Qué hermosa foto", otros se sintieron ofendidos y consideraron la elección del intérprete de "Nuestro amor" como una falta de respeto hacia la cultura religiosa.

Algunas críticas incluyeron expresiones como "Esto es denigrante para nuestra cultura religiosa", "Ridículo" y "¿Usando este tipo de atuendo para honrar a Nuestra Señora de Guadalupe? Muestra más respeto y menos halagos".

Chávez no ha emitido comentarios al respecto hasta el momento. No obstante, decidió limitar los comentarios en el post y eliminar algunos ataques dirigidos hacia él, Asimismo, compartió un video luciendo el mismo atuendo.

Christian Chávez con el look inspirado en la Virgen de Guadalupe. Foto: Instagram oficial del cantante.

El controversial traje de charro rosa de Christian Chávez

Durante una presentación que hizo RBD en el Madison Square Garden de Nueva York a inicios de septiembre, Christian dio de qué hablar debido a que portó un traje de charro color rosa, combinado con unos tenis, que, como era de esperarse, generó indignación en usuarios en línea.

La controversia no se quedó simplemente en las redes sociales, sino que incluso la Federación Mexicana de Charrería le dedicó un mensaje: “Yo no tengo nada contra ti, pero por favor te pido de la manera más atenta que portes nuestra indumentaria charra con más respeto y como debe ser. Para empezar si no cantas tradicional mexicano no hay porque usarlo y si lo haras por favor hazlo como es debido, con todo gusto la @fmcharreria puede orientarte o cualquiera de nuestras figuras charras podría decirte el modo correcto de vestir. No es un traje que deba usarse como disfraz, ¿sabes? Hay una historia completa y los charros son del grado del ejército. Te invito a leer nuestra historia mexicana para que veas la importancia de dicha figura charra en nuestra patria", escribió una usuaria en las redes del famoso.

Posteriormente, el intérprete de “Enséñame”, de 40 años, publicó un video en el que ofreció una disculpa para las personas que se sintieron ofendidas por el traje, y agregó que el atuendo no era de charro, además que está inspirado simplemente en la mexicanidad.

"Hago este mensaje porque veo mucha gente, algunas personas que se ofendieron, por usar un traje, que no es un traje de charro, quiero aclarar, el traje de charro tiene otras características, y lo único para que hago este video es para las personas que se sintieron ofendidas, lo siento mucho, yo o soy charro es simplemente una representación de la mexicanidad y obvio respeto muchísimo esa comunidad", dijo entonces.

Christian Chávez responde a la polémica por usar supuesto traje de charro.

Lee también: Así luce el actor que interpretó a Atreyu, en “La historia sin fin”, a sus 52 años

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.