Este año Christián Chávez, junto con sus compañeros de RBD, volvera a los escenarios, gracias a la extensa gira de conciertos que la agrupació anunció hace ya algunos meses; aunque no es la primera vez que el cantante saldrá ante miles de fanáticos, para Chávez será un momento especial, pues, si será la primera en que lo haga como él mismo.

Durante años, el cantante llenó estadios como parte de la popular banda, sin embargo, nunca pudo sentirse realmente libre, ya que, en ese entonces, mantenía su orientación sexual en privado. Pero en 2007 fue obligado a salir del clóset, luego de que se filtraran algunas fotografías de su boda.

"Mi productor me llamó y me dijo: 'Oye, ¿estás casado?' Y yo estaba como, 'Oh, ¿por qué?. 'Alguien consiguió las fotos (de tu boda) y están tratando de chantajear aTelevisa'. En ese momento, estábamos en la cima y había muchos niños yendo a los conciertos y siguiéndonos. Entonces él dijo: 'Esto es todo. Televisa quiere negarlo todo'", recordó en entrevista con la revista People.



Christian no estaba de acuerdo, así que, sin estar todavía preparado para abrir esta parte de su vida al público, redactó una carta en la que habló sobre el amor y ser las personas que realmente somos, eso sí, explicó que no uso la palabra gay, porque tenía miedo de que eso pudiera repecurtir en su carrera.

"Fue muy difícil para mí porque solo tenía 23 años y no tenía ninguna guía. Estaba Ricky Martin, pero él aún no había salido (del clóset). No sabía cómo (manejarlo), especialmente porque me obligaron a hacerlo y no estaba listo”.

Por suerte, sus fans tomaron muy bien la noticia, pero los ejecutivos de la televisora no pensaban igual, incluso, le quitaron el protagónico de un importante proyecto, pues ya no sería "creíble" para el público. Con pocas oportunidades en la actuación, Christian se inclinó a la música, donde pasó algo similiar.

Con su carrera completamente estancada, el cantante se vio sumido en una profunda depresión que lo llevó a intentar quitarse la vida: "Estaba tan deprimido y tan destruido en ese momento. Pensé que eso era todo. Traté de suicidarme y hubo un momento en mi vida que pude decir que lo perdí todo. No tenía dinero. Era una broma para los medios. Me odiaba a mí mismo”, agregó.

El panorama ahora es distinto, gracias a un enorme esfuerzo y ayuda profesional, a la que todavía acude, Chávez pudo salir adelante y ahora, aseguró, ha encontrado la motivación que necesitaba en la vida para seguir luchando:"Fue difícil. No voy a mentir, pero lo hice. Algunos días pensaba: 'Oh, estoy harto de esto. Ya no quiero hacer esto'". Pero algo me mantuvo luchando por ello y creo que fue la pasión por lo que hago”, finalizó.

