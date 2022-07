Christian Chávez arremete contra Molotov y su canción "Puto"

Christian Chávez opinó sobre uno de los temas más famosos y polémicos de la banda mexicana Molotov: "Puto", canción lanzada en 1997 e incluida en su álbum debut "¿Dónde jugarán las niñas?".

El cantante, exintegrante de RBD e integrante de la comunidad LGBTQ+ considera el tema lastimó mucho a la comunidad en su momento; confesó que tenía que irse a esconder cuando empezaban a sonar los primeros acordes.

Chávez hizo mención de una entrevista en la que la banda habría asegurado que dicho tema es una canción de la comunidad LGBTQ+.

"Vi una entrevista que se le hizo al grupo Molotov, en la cual aseguran que el tema ‘Puto’ es un tema de la comunidad LGBTQ+; no señores, no se equivoquen, es una canción que por lo menos en mi caso, y yo sé que en el caso de muchas personas, cada vez que sonaban los primeros acordes, teníamos que correr a escondernos al baño, teníamos que salir a otro lugar o éramos violentados", recordó.

Christian reiteró que en el pasado fue violentado varias veces cuando sonaba este tema musical, y que aunque una canción puede reivindicarse, lo que no se puede es decir que "Puto" es un tema de la comunidad, la cual ha sido víctima de crímenes de odio y en varias ocasiones la última palabra que han llegado a escuchar es precisamente esa; Chávez dijo que el tema no lo representa y pidió más respeto y tacto cuando los heterosexuales hablen de este tipo de temas tan delicados.

"Yo fue violentado física y verbalmente varias veces, creo que sí se puede reivindicar una canción, pero no se puede decir que es un tema de la comunidad porque es un tema que le dolió mucho tiempo a la comunidad; mucha gente que ha muerto por crímenes de odio, la última palabra que escucharon es ‘puto’. Por favor un poco de respeto; esa canción no me representa, generó odio durante mucho tiempo. Por favor un poquito de corazón y respeto cuando se hable de estos temas".

Polémica por la canción

La propia banda ha platicado en varias ocasiones que el tema surgió un día que estaban ensayando, molestándose entre sí; "es una venganza de Tito hacia mí", ha dicho Micky Huidobro en entrevistas; la banda fue demandada en España por la comunidad gay, pues aseguraban que el tema era homofóbico.

En el documental de 2012 "Gimme The Power", el productor Gustavo Santaolalla, explicó el significado de la palabra "puto" en la letra dle tema:

"Puto no es el homosexual, puto es el que te saca lo que tienes para comer. Puto es el que ejerce el poder de una manera desmedida".

Molotov se encuentra en Barcelona, donde ayer participó con éxito en el Festival Cruïlla.

Letra de la canción

¿Qué? Muy machín, ¿no? Ah, muy machín, ¿no?

Marica, nena, más bien putín, ¿no?

¿Qué? Muy machín, ¿no? Ah, muy machín, ¿no?

Marica, nena, más bien putín, ¿no?

¿Qué? Muy machín, ¿no? Ah, muy machín, ¿no? (Puto, puto)

Marica, nena, más bien putín, ¿no? (Puto, puto)

¿Qué? Muy machín, ¿no? Ah, muy machín, ¿no? (Puto, puto)

Marica, nena, más bien putín, ¿no? (Puto, puto)

Puto

El que no brinque, el que no salte

Puto

El que no brinque eche un desmadre

Puto

El güey que quedó conforme

Puto

El que creyó lo del informe

Puto

El que nos quita la papa

Puto

También todo el que lo tapa

Puto

El que no hace lo que quiere

Puto

Puto nace, puto se muere

Amo a matón

Matarile al maricón

¿Y qué quiere este hijo de puta?

Quiere llorar, quiere llorar

Amo a matón

Matarile al maricón

¿Y qué quiere, qué, qué, qué, qué, qué, qué?

Quiere llorar, quiere llorar

Este es un son dedicado a Mickey

Y a toda su familia

Y a Iñaki, su hermano

Puto

Le faltan tanates al

Puto

Le faltan tropiates

Puto

Le faltan tanates al

Puto, puto

Puto

Le faltan tanates al

Puto

Le faltan tropiates

Puto

Le faltan tanates al

Puto, puto

Amo a matón

Matarile al maricón

¿Y qué quiere este hijo de puta?

Quiere llorar, quiere llorar

Amo a matón

Matarile al maricón

¿Y qué quiere este hocicón?

Quiere llorar, quiere llorar

Puto

Puto

Puto

Puto

Puto, puto

Puto, puto

Puto, puto

Puto, puto

