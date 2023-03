Chris Rock dice por qué no devolvió el golpe a Will Smith y revive infidelidad de Jada

Pese a que en principio Chris Rock prefirió no pronunciarse acerca del golpe que Will Smith le propinó en la edición pasada de los premios Oscar, a casi un año del altercado, pareciera ser que el comediante estadounidense está listo para hablar del tema, pues en su más reciente presentación no sólo bromeó con el tema, sino que llamó “perra” al actor.

Fue durante la ceremonia de la 94° edición de los premios Oscar cuando Will Smith protagonizó uno de los escándalos, dentro de la historia de las premiaciones, más controversiales pues, luego de que se levantara furioso de su asiento para dirigirse a Chris Rock, quien acababa de hacer una broma de mal gusto acerca de Jada Pinkett Smith, la esposa del actor, su comportamiento fue criticado por millones de personas.

Luego de meses de que Will abofeteara a Chris, el ganador de la categoría a Mejor actor se sinceró y relató que le había causado mucha ira que el comediante se mofase de la condición de salud de Jada, quien desde hace años lucha contra la alopecia que padece, pues Rock hizo alusión a “G.I. Jane”, la cinta donde Demi Moore se rapa la cabeza al unirse a la Marina, para hablar de la calvice de su esposa.

Lee también: Los Aguilar regalan boletos para llenar su "Jaripeo sin fronteras" en la Plaza México

En ese momento, el actor de 54 años pidió disculpas publicas a Rock por faltarle al respeto, así como se dijo apenado con la familia del comediante y, no sólo con ellos, sino con todas las personas que estaban viendo la emisión de los Oscar, pues aseguró que no quería incitar a la violencia ni dar un mal ejemplo en cadena nacional.

De las dos partes, Smith es quien más ha hablado del tema, mientras que Rock ha preferido callar, pero en su última aparición en “Selective outrage”, un monologo transmitido totalmente en vivo a través de Netflix, parecía estar del todo listo para revivir el amargo momento que lo puso a él y al actor en boca de todas y todos por varios meses.

En este show, el comediante de 58 años hizo referencia al incidente, pero en vez de llamar al actor por su nombre, prefirió presentarlo como “Shug Smith”:

“Todos ustedes saben lo que me pasó, Shug Smith me golpeó, todos lo saben, todo el mundo lo sabe. Me pegaron como hace un año... Y la gente dice '¿Te dolió?' Todavía duele. Tengo 'Summertime' resonando en mis oídos”, expresó.

Y aunque dejó claro que hablará del tema en sus presentaciones también destacó que si las personas están esperando a que se siente en un show de entrevistas para hablar de su experiencia es mejor que esperen sentadas, porque eso no está entre sus planes.

“No soy una víctima bebé, nunca me verás llorando en Oprah o Gayle. Nunca lo verás…. Nunca va a suceder. Maldición, esa s--t, tomé esa s--t como Pacquiao", prosiguió.

Por otro lado, Rock clareó que, visiblemente, se encontraba en desventaja frente a Will, pues este último era más grande, a tal grado que llegó a interpretar a Muhammad Ali en la cinta autobiográfica del boxeador estadounidense: "¿Crees que hice una audición para eso? Interpreté a Pookie en 'New Jack City'. Toqué un pedazo de maíz en 'Pootie Tang'", siguió bromeando.

Chris Rock habló de la infidelidad de Jada Pinkett Smith

Otro de los temas que no desaprovechó para poner encima de la mesa fue la supuesta infidelidad que Jada cometió estando casada con Will con uno de los amigos de su hijo, situación que, más tarde, hablaría la pareja en una entrevista televisada, evento del que el comediante trató de cortar tela dentro de su show.



"Todos hemos sido engañados, todos aquí han sido engañados. Ninguno de nosotros ha sido entrevistado por la persona que nos engañó en la televisión... ¿Por qué diablos harías eso?" Ella lastimó a (Will) mucho más de lo que él me lastimó a mí", indicó.

Lee también: Tras polémica, Alejandro Fernández y el compositor de "Mátalas", modifican letra de la canción

Chris volvió a retomar el tema de los Oscar para rememorar como la mayoría de personas llamaron “perra” a Will, luego de hacer lo que hizo, pues destacó que el público pudo percatarse que a simple vista puede apreciarse como el actor es mucho más grande que Rock, razón por la que irremediablemente, resultaría vencido.

Finalmente, Rock aclaró que si no golpeó a Will luego de la bofetada que le dio es porque simple y sencillamente tiene madre y padre, quienes destacó que le han enseñado ciertos modales:

“¡Tengo padres! ¿Y sabes lo que mis padres me enseñaron? ¡No pelees frente a los blancos!", remató.

Además, mandó un mensaje a quienes aseguran que “las palabras duelen”, pues consideró que utilizan a esa frase debido a que nunca les ha dado un puñetazo en el rostro como el que recibió, lo que -a su parecer- sí duele verdaderamente.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

melc