Chris Cornell: La trágica muerte del Icono del Grunge que hoy cumpliría 60 Años

Fue después de un concierto en Detroit, Estados Unidos, cuando Chris Cornell fue encontrado muerto en su habitación de hotel. La causa oficial fue ahorcamiento, pero hasta el día de hoy, su fallecimiento ha estado rodeado de especulaciones, principalmente alimentadas por su esposa, Vicky Cornell.

Desde el 16 de mayo de 2017, Vicky afirmó que el deceso pudo deberse a los efectos secundarios de un medicamento recetado a Chris, de 52 años, para el cuidado de su salud mental. Los peritajes encontraron en el cuerpo de Cornell Ativan, barbitúricos, cafeína, naloxona y pseudoefedrina, varias de estas sustancias y medicamentos actuaban como depresores para la ansiedad que padecía el músico.

Tras el trágico suceso, la familia de Cornell ha hecho llamados públicos para una revisión más profunda de las circunstancias de la muerte. En 2018, un médico forense dijo que la combinación de medicamentos y la historia de salud mental de Cornell podrían haber influido en su estado y en su probable decisión de suicidarse con esas sustancias.

El desafortunado evento también llevó a una mayor discusión sobre la salud mental en la industria de la música y en general, destacando la importancia de abordar estos problemas y proporcionar apoyo a quienes lo necesitan.

Chris Cornell fue un influyente cantante, compositor y músico estadounidense, conocido por su trabajo con las bandas Soundgarden y Audioslave, además de su carrera en solitario.

Uno de los elementos más reconocibles de Cornell era su voz, grave pero agresiva en las notas agudas, lo cual lo convirtió en una figura clave en el movimiento grunge de los años 90.

Cornell, principalmente junto a Audioslave, es reconocido por su habilidad para mezclar diversos géneros musicales, desde rock y grunge hasta rock alternativo y hard rock. Las canciones más escuchadas de la banda fueron escritas por Cornell en colaboración con Brad Wilk (percusionista), Tim Commerford (bajista), y Tom Morello (guitarrista).

Temas como “Like a Stone”, “Be Yourself”, “Show Me How to Live”, “Cochise”, entre otros, siguen siendo canciones que han trascendido décadas. Varias de ellas pertenecen al álbum homónimo de la banda, siendo “Like a Stone” la más reproducida actualmente con más de 684 millones de reproducciones en Spotify.

Trabajos musicales y bandas:

Soundgarden: Como líder y vocalista de Soundgarden, Cornell fue fundamental en la creación del sonido grunge, un subgénero del rock alternativo. La banda logró gran éxito con álbumes como Badmotorfinger (1991) y Superunknown (1994), que incluyeron éxitos como "Black Hole Sun" y "Spoonman".

Audioslave: Tras la disolución de Soundgarden, Cornell se unió a los ex-miembros de Rage Against the Machine para formar Audioslave. El grupo fusionó rock alternativo con elementos de hard rock y metal, y su álbum debut homónimo en 2002 fue muy exitoso. Canciones como "Like a Stone" y "Cochise" fueron especialmente notables.

Carrera en solitario: Cornell también tuvo una destacada carrera en solitario, lanzando álbumes como Euphoria Morning (1999) y Carry On (2007). Su trabajo en solitario mostró su versatilidad y capacidad para explorar diferentes estilos musicales.

Bandas sonoras: Cornell contribuyó con música a varias bandas sonoras de películas, incluyendo la canción "You Know My Name" para la película de James Bond Casino Royale (2006).

Influencias y legado: Su estilo vocal distintivo y su habilidad para combinar diferentes géneros musicales influyeron en muchos músicos posteriores. Cornell es recordado por su capacidad para transmitir emociones profundas a través de su voz y su enfoque innovador en la composición musical.