Chiquis sensual... pero con permiso

La cantante del regional mexicano está a favor del empoderamiento femenino pero eso sí confiesa que, por respeto, a la hora de compartir fotos en sus redes antes ha consultado a su ahora esposo Lorenzo Méndez: “Me tomé unas fotos el año pasado donde estaba enseñando en bikini, obviamente le pedí permiso a Lorenzo”, explica. “Era una sesión de fotos muy sensuales, no enseñé todo pero sí enseñé mucho. Soy una mujer fuerte que no me van a decir qué es lo que voy a hacer pero sí tuve que darle ese respeto, su lugar como hombre”.

La Josa no aprende la lección

A María José le pasan de largo las lecciones de vida. Hace 10 años “sufrió” por estar en la obra Qué plantón y en promoción de álbum, prometiendo que jamás lo volvería a hacer, y ahora ha caído en lo mismo con nuevo disco y, al parejo, Jesucristo superestrella. “Dije que no y aquí estoy, no aprendo”, expresa.

Andrea Torre da la vuelta al tema

Con total discreción es como Andrea Torre maneja los temas que no le conciernen directamente, como cuando se le pregunta qué opina de la próxima reapertura del Teatro López Tarso, que hasta febrero pasado se encontraba operando su suegro Jorge Ortiz de Pinedo. “Yo nada más digo: ‘carpetazo, ya pasó’, gracias a Dios hay otro teatro que tiene don Jorge, el Royal Pedregal, en el teatro hay para todos, hay que ser feliz y que haya mucho teatro, que vaya mucha gente a verlo porque así los actores tenemos trabajo y así la cultura va a seguir”.