Chiquis Rivera se quita el miedo “ya estoy curtida”

Chiquis Rivera sabe que hay gente que no la quiere, pero ya se quitó el miedo a lo que digan de ella. “Estoy más segura que nunca”, afirma la hija de Jenni Rivera, y agrega que la experiencia que ha adquirido durante ocho años de carrera le ha servido para crecer y mostrar una mejor faceta de ella. “Siento que puedo estar más curtida, hay gente que me quiere y hay quien no me quiere, ahora lo entiendo. Yo siempre he sabido desde que inicié mi carrera que los medios son importantes, desde que estuve con mi mamá como su asistente, yo sé la importancia”.

Como toda una diva caminó Lucía Méndez por los pasillos de Televisa San Ángel a donde llegó luciendo un amplio vestido de reina con el que atrapó las miradas de los que estaban a su alrededor; la actriz recorrió su camino sin detenerse, junto a sus guaruras, rumbo al foro donde se graba el programa dominical “Mi famoso y yo”, feliz y dispuesta a no desperdiciar la oportunidad de estar en la pantalla chica, de ahí la prisa para la grabación del show que le significa permanecer vigente y que la conozca una nueva generación.





La actriz no se detuvo a hablar con la prensa durante su camino al programa "Mi famoso y yo"Foto: Archivo





José Julián le lleva serenata gratis al público

El cantante José Julián vive el romanticismo todos los días de su vida y algo que le encanta hacer cuando tiene tiempo libre, dice, es llevarle serenata, sin previo aviso, a mujeres que encuentre en la calle, como sucedió en fecha reciente cuando cantó un fragmento de una canción, acompañada de su guitarra acústica, a tres señoras en León, Guanajuato; al finalizar les regaló una rosa. “Con mucho cariño, un gusto verlas”, expresó el amigo de Irma Serrano.









