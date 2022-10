Chiquis Rivera reveló lo que no le gustó de la bio serie de Jenni Rivera

“Mariposa de Barrio” no es solamente una de las canciones más exitosas de Jenni Rivera, sino que también es el nombre de una biopic que realizó Netflix para contar la historia de vida de la cantante.

La misma estuvo protagonizada por Angélica Celaya, Gabriel Porras, Rosalinda Rodríguez y Samadhi Zendejas, junto a un gran reparto coral. Sin embargo, “Mariposa de Barrio” no fue muy bien recibida por algunas personas que conocían a Jenni Rivera, ya que aseguran que la serie no fue muy fiel a la vida de Rivera.

Recientemente Chiquis Rivera, la hija de Jenni Rivera dio su opinión al respecto en el programa “Pinky Promise” de Karla Díaz. “Lo mejor fue que contaron la historia de mi mamá, y que fue que mucha gente, aunque no fueran latinos, conocieron a mi mamá… Estuvo en Netflix”.

¿Qué fue lo que no le gustó de la serie a Chiquis Rivera?

A pesar de haber dado una opinión dentro de todo positiva, Chiquis Rivera también habló de lo que no le agradó: “Lo peor es que hubo cosas que no se contaron bien. Siento que se contaron historias de otras personas un poquito más y el enfoque era mi mamá. Me hubiera gustado que se enfocaran más en ciertos detalles de la vida de mi mamá… lo bonito es que se dio a conocer mi mamá en diferentes países y diferentes idiomas”.

Karla Díaz le consultó a Chiquis Rivera si ella estuvo involucrada en la producción de la serie de Jenni Rivera, a lo que la joven respondió que sí estuvo involucrada, que habló con la producción por horas, pero sin dudas ellos decidieron mostrar su versión de la historia de la cantante.

¿Cuánto estrenó “Mariposa de Barrio”?

“Mariposa de Barrio”, la serie sobre la vida de Jenni Rivera estrenó en el 2017 y consta de 91 episodios. La serie se puede ver actualmente en Netflix y en su momento figuró entre las series más vistas de la plataforma.