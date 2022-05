Chiquis Rivera pide a mujeres no callar abusos

A Chiquis Rivera le afectan los feminicidios y la violencia de género que se viven en la actualidad. Ella misma ha tenido experiencias difíciles como haber sufrido de abuso sexual en su infancia, por eso quiere servir de inspiración para que otras afronten su pasado, no se queden calladas y levanten la voz.

“Soy artista, pero primero soy mujer, sí he pasado cosas difíciles, y viví muchas cosas con mi mamá, pero quiero usar mi voz porque no nos debemos de quedar calladas, hay que decirlo, que contarlo, si no, eso se vuelve veneno en nuestro cuerpo”, comenta Rivera.

La cantante Janney Marín Rivera, su nombre real, enfatiza que por lo anterior decidió hablar sobre todo en sus redes sociales, y no ocultar nada de la violencia que ha sufrido, como los abusos que padeció por parte de su padre. Su intención, dice, es ser transparente y mostrarse al natural con sus seguidores, sin importar las críticas ni lo que digan sus detractores.

“Puedo quedarme callada y no contar ciertas cosas que he vivido, pero quiero que las personas vean también que soy humana, soy de carne y hueso, que yo también paso por cosas difíciles y, si me quedo callada, ¿cómo voy a ayudar? O sea, es levantar la voz y contar ciertas cosas para poder ayudar, siento que eso es parte de mi misión”, apunta.

Chiquis explica que lo hace por su mamá, Jenni Rivera, porque ese fue el legado y las enseñanzas de fortaleza que le dejó antes de fallecer, en 2012.

Esa lucha por salir adelante la quiso reflejar en su nuevo álbum llamado Abeja reina, que ya está disponible en todas las plataformas digitales y que fue hecho en un momento complicado de su vida, lleno de altas y bajas.

“Yo feliz de que ya por fin lo puedan escuchar, casi dos años para terminar este disco; he aprendido que no viene un momento difícil sin que salga algo bonito, en este caso algo dulce. La miel de la portada representa lo agridulce que puede ser la vida de vez en cuando y cómo le debemos sacar lo positivo a una situación amarga”, ahonda.