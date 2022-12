Chiquibaby reveló su opinión tras los rotundos cambios en “Hoy día”

El programa “Hoy Día” ha sufrido muchos cambios últimamente y no son solos los televidentes quienes se han dado cuenta de ello, sino también los mismos conductores y colaboradores del programa.

Recientemente Stephanie Himonidis, conocida como Chiquibaby, decidió hablar y dar su opinión sobre los cambios en “Hoy Día”. Recordemos que Stephanie fue conductora de dicho programa y los fanáticos del show la extrañan a diario.

Leer más: Cómo es por dentro la elegante casa de Chiquibaby

¿Qué dijo Chiquibaby?

"Hoy día te cambió, pero eres y serás la mejor. Ese programa ya no sirve", le escribió una seguidora a la conductora. "Son cambios, amor, y esto era mejor para mí", contestó Chiquibaby.

Leer más: Desde la alberca, Adamari López derrite la red con minivestido blanco

La conductora se mantuvo positiva y aseguró que todo pasa por algo, y que algo mejor vendrá, pero lo cierto es que los seguidores de “Hoy Día” no están conformes con los cambios y nuevos rostros en el programa. "¿Qué pasaría? ¿Por qué el cambio?", le preguntaron refiriéndose también a Rebeka Smyth y Nacho Lozano. "Ellos estarán bien, la gente preparada cae de pie", respondió Chiquibaby.



Foto: Chiquibaby. Fuente: Instagram @chiquibaby

"Aunque no fue sorpresivo para mí no deja de ser un momento doloroso de partir de una de las compañías que me dio mucho por 8 años", dijo la conductora cuando se conoció su despido hace un par de semanas.

"Yo no me quería ir, esa es una realidad, pero a veces son decisiones que toman las personas ajenas a mi poder y tengo que, más que entender por qué estoy fuera de Telemundo y del nuevo programa de la mañana, es aceptar, aceptar que mi ciclo terminó y que tengo que dejar que la vida me sorprenda con lo que tenga que venir", continuó la ex conductora de “Hoy Día”.



Foto: Chiquibaby. Fuente: Instagram @chiquibaby

A pesar del despido, Chiquibaby asegura que este momento le sirvió para pasar tiempo con su familia y enfocarse en ver qué hará en el 2023. "Que sepan que yo estoy bien, que estoy tranquila, que sí tengo un dolorcito en mi corazón, pero que estoy tan, tan, tan agradecida con las muestras de cariño de la gente que con eso me voy a quedar", finalizó.