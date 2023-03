Lele Pons y Guaynaa se juraron amor eterno este fin de semana ante familiares y amigos, varios de ellos famosos como como Paris Hilton y Steve Aoki, pero sin duda, el que más llamó la atención y generó conversación en redes sociales fue el gaupo tío de a novia, el cantante Chayanne.

El artista de 54 años acompañó a sus sobrina en este momento tan especial, y desde que llegó a la celebración llamó la atención, , así que el programa " El gordo y la flaca" captaron su llegada, y el intérprete de "Tiempo de vals" expresó sonriente que la familia se había reunido para ser partícipes de la felicidad de Lele.

Las mágenes de Chayanne junto a su sobrina circularon en redes, donde los halagos a la galanura de Chayanne no pudieron faltar, y los comentarios iban en torno a que sin duda el puertorriqueño era el más guapo de la fiesta.

"Chayanne lo más belloooo de la Fiesta con todo respeto cada año que pasa se ve mas guapote", se lee entre los múltiples comentarios.

Lorenzo, su hijo, no se quedó atrás y su presencia también llamó la atención de los cibernautas; Lele posteó una foto con su primo en la que aparecen bailando.





El baile con Chayanne y la pancita de Lele

Sin duda, uno de los momentos más épicos de la velada fue cuando Lele Pons y su tío Chayanne bailaron el tema "Tiempo de vals", momento que se viralizó y generó una ola de comentarios al respecto.

"Bailar el vals con Chayanne es épico". "Chayanne es tan lindo, y no me refiero solo al físico. Tiene algo especial que lo distingue. Esa canción me da sentimientos cuando la escucho. Es tan hermosa", se lee.

La boda de Lele Pons y Guaynaa es el evento más importante de los últimos meses realmente ha tenido DE TODO desde Paris Hilton con Anitta como damas de honor a Chayanne en situación de tío no borracho...#YoSoyChavez pic.twitter.com/0ybajzhTXq — Plata (@AbelPlata) March 5, 2023

Chayanne disfrutó a lo grande esta boda, y uno de los momentos que más se ha viralizado es cuando baila entusiasta su famosos tema "Torero".

"Chayanne bailando su propia canción Torero en la boda de Lele Pons y Guaynaa es de lo más epico del siglo, tiene mucho flow mi papá", escribió un usuario bromeando, como siempre, con la falsa paternidad del cantante.



Además de la presencia de Chayanne, otro detalle llamó la atención de los cbernautas: la pancita de Lele Pons, pues en varios momentos queda al descubierto, por lo que más de uno aseguró que la creadora de contenidos estaría embarazada.

"Todos viendo a Chayanne y yo solo viendo esa pancita de la novia".

El músico puertorriqueño Guaynaa le propuso matrimonio a la Youtuber y cantante venezolana Lele Pons en septiembre de 2022 ante decenas de miles de personas en el festival Tomorrowland en Bélgica, durante el segmento del DJ Steve Aoki.

“¿Te casarías conmigo?”, le preguntó Guaynaa a su novia en inglés mientras se hincaba sobre una rodilla y sacaba del bolsillo el anillo de compromiso.

“¡Claro que sí!”, respondió Pons en español con lágrimas entre los gritos y vítores de la multitud.

Más tarde, la pareja y otros asistentes al concierto, incluidos Aoki y Paris Hilton, publicaron videos de ese momento en redes sociales.

Pons y Guaynaa anunciaron al mundo que eran pareja en diciembre de 2020 en Instagram y meses después, a principios de 2021, lanzaron juntos una canción: “Se te nota”.

Desde entonces, la pareja se ha mantenido muy activa en sus redes, donde comparte fotos y videos ocurrentes y chistosos, incluida una serie de fotografías en las que ella inicialmente luce sorprendida al creer que él se ha arrodillado para pedirle la mano cuando en realidad solo se está amarrando los zapatos.



