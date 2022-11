Chavo del 8: el romántico gesto que tuvo Chespirito con Florinda Meza para ganarse su corazón

Sin dudas, “El Chavo del 8” nos dejó muchos personajes más que queribles. La mayoría de ellos pasó a la posteridad con sus historias para la ficción que marcó a toda una generación. Fueron tantas las horas que llegaron a pasar juntos que pronto llegó el romance para varios de ellos en el set de grabación.

El amor entre Chespirito y Florinda Meza fue uno de los más recordados cuando las cámaras se apagaban en “La vecindad” del Chavo. Si bien terminaron uniendo sus vidas para siempre cuando se casaron, lo cierto es que a Roberto Gómez Bolaños le costó bastante conquistar a su compañero. Ella no se la hizo nada fácil y él tuvo que recurrir a un gesto más que romántico para lograr su objetivo.

Cómo conquistó Chespirito a Florinda Meza

En los 70’ Florinda Meza ya gozaba de los beneficios de ser una actriz de renombre. Aunque no hay que olvidar que fue con su personaje de “Doña Florinda” en el “Chavo del 8” que logró consolidar su carrera y saltar a la fama internacional. A la mamá de Quico no le costó ni un poquito conquistar a Chespirito, pero a él le costó mucho trabajo que ella quisiera ser su novia.

Uno de los motivos por los cuales la actriz no quería saber nada con Roberto Gómez Bolaños es que él era su jefe. Además ya para esas alturas el productor y creador de “El Chavo del 8” tenía toda una fama de mujeriego. Tampoco hay que olvidar que pese a su galantería él estaba casado cuando comenzó con sus primeras insinuaciones.

Chespirito no se daba por vencido así que puso en marcha un plan para conquistarla. Para ello decidió enviarle una flor a Florinda Meza todos los días. Cada vez que llegaban al estudio de grabación ella se encontraba con una florcita nueva en su camarín. Un día no pudo resistirse más y terminó aceptando el amor que Bolaños le ofrecía. Todo un gesto romántico ¿o no?.