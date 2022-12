Charly López rompe en llanto: extraña a su hijo y se lanza contra Ingrid Coronado

Charly López no la está pasando nada bien, el exintegrante de Garibaldi rompió en llanto al confesar que hace dos años no ve a Emiliano, el hijo que tuvo con Ingrid Coronado, con quien mantiene un pleito legal por una casa que asegura, él pagó y que tiene cómo comprobarlo.

El también empresario lamentó que por influencias de Coronado, él no se haya podido reunir con su hijo, y entiende que él esté de parte de su mamá porque vive con ella, pero durante una transmisión en vivo en Canal 6 Multimedios, López le mandó un contundente mensaje a su hijo.

"No puedo ver a mi hijo porque obviamente él tiene la versión de mamá, ya es un hombre mi hijo tiene 24 años, tendré la oportunidad de platicar con él a su debido tiempo, cuando él lo crea conveniente, cuando tú hijo creas conveniente, y no es hablar mal de tu mamá va a ser entre tú y yo en cortito, saber qué está pasando, en paz, sin juzgarlo; hijo jamás te voy a juzgar por nada, te amo, la decisión que hayas tomado es buena, pero necesitas conocer mi versión y no quedarte sólo con la versión de ella; me perdí dos años de tu vida por una razón que no entiendo".

Charly dijo entre lágrimas que extraña mucho a su hijo, y enfatizó que aunque mantiene un pleito legal con ella por una propiedad, el cual puede durar años, lo de su hijo es tema aparte.

“La casa no me importa, tengo el documento, es algo material, pero es mi casa, yo la pagué con mi trabajo y con mi dinero, eso que quede claro”, enfatizó.



Charly con su hijo Emiliano. Instagram Charly López.

Charly López explota contra Ingrid

Charly López tiene más de 15 años separado de Ingrid Coronado, la relación entre ambos era cordial hasta hace poco, cuando inició el pleito por una propiedad en la que Ingrid vivió con Emiliano durante años, pero que López asegura pagó.

Aunado a esto, recientemente Coronado fue entrevistada por Yordi Rosado, donde dejó mal parado tanto a Charly López como a Fernando del Solar, por lo que ahora, López da su versión de los hechos.

"¿Tienes los pantalones para salir con Yordi Rosado a hablar mal de todas tus exparejas?; creo que necesitamos ayuda, escribes un libro Mujerón, y te sientes que eres la Biblia…" , externó molesto.

En el programa de Multimedios, Charly aseguró que cuando se reunió con Fernando del Solar, él le enseñó unos mensajes horribles que Ingrid le escribió, aseguró que cuando los leyó no creía que se trataba de mensajes escritos por ella, pues eran horribles, de una Ingrid que él no conocía, y recordó:

"Me dijo Fernando ‘yo estaba en la cama acostado con el respirador, la vi que se estaba arreglando con un vestido rojo y le dije ¿a dónde vas?, volteó y me dijo 'a la entrega de unos premios' y volteó con la enfermera y le dijo 'por favor, si deja de respirar me marcas, si no, no me marques'", me pareció sorprende".

Charly aseguró que no desea meterse en lo que pasó entre Ingrid y Fernando, pues él desafortunadamente ya no está pero como testigos de esa historia está Anna Ferro, su viuda, y la familia de Del Solar, quienes por cierto, dijo, por eso no querían a Ingrid.

"La familia de Fernando del Solar sabía qué estaba pasando con Ingrid, por eso no la querían, por eso, por cómo era ella, por los mensajes que leían", pues asegura Charly, Fernando del Solar le mostró varios mensajes "horribles" que Ingrid le mandaba, motivo por el cual el argentino no la ayudó a "limpiar" su imagen tras el divorcio.





