Champions League: Camila Cabello cantará y gritará los goles al estilo latino

La cantante cubano-estadounidense Camila Cabello, que encabezará la ceremonia de apertura de la final de la Liga de Campeones este sábado en París, dijo que rendirá homenaje a sus raíces latinas.

"Estamos inyectando en nuestra actuación esa misma alegría y pasión, y también esa cultura mexicana-cubana. Hay mucho color y voy a mostrar de dónde soy a esa parte del mundo", dijo la cantante, con respecto al continente europeo, en un vídeo difundido por la UEFA.

La estrella internacional, de 25 años, conocida por canciones como "Bam Bam" y "Havana" y nominada a los premios Grammy, aseguró que ver el futbol con sus familiares mexicanos le ayudó a perfeccionar su celebración de goles.

"Mi padre es mexicano y yo soy latina, así que el futbol es una parte importante de nuestra cultura y apoyamos a México siempre que juega", añadió la cantante, que dijo haber seguido la serie de televisión "Club de Cuervos" sobre este deporte.

El espectáculo de este sábado, antes de que arranque la final donde se enfrentan el Real Madrid y el Liverpool, está diseñado a nivel acústico y de colores para "hacer que la gente se emocione" y aportar "mucha energía".

Cabello contó que el fútbol es su deporte favorito y que siempre ha querido ir a un partido por ser "el único deporte" que puede ver y enterarse "de lo que pasa". "Es el único deporte que le gusta a mi familia", dijo.



Instagram Camila Cabello.

Aunque rehusó calificarse como una aficionada en comparación con los seguidores que habrá en el Estadio de Francia, confesó que a veces ha intentado ir a partidos para apoyar a la selección nacional mexicana, pero le ha resultado imposible por su apretada agenda.

"Este es mi primer partido, así que estoy muy, muy emocionada. Puedo hacer una muy buena imitación de cómo lo hacen los latinos: ¡Gooooool! He visto muchos partidos con mi familia y podemos llegar a emocionarnos mucho", añadió.



Camila Cabello ensayando. Instagram Camila Cabello.

La cantautora no quiso mojarse sobre qué equipo se llevará su apoyo y aseguró que los animará a los dos: "Han trabajado muy duro. Les animo a los dos", comentó, aunque sí que espera que sea "igualado": "No me gusta cuando hay ventaja de un equipo desde el principio".

¿Dónde y a qué hora ver el partido?

Sonrisas, cervezas y mucha esperanza puesta en sus partidos para la final de la Liga de Campeones este sábado en París, donde se enfrentan el Liverpool y el Real Madrid. En las calles de la capital francesa, los aficionados se desean suerte y hacen gala del mejor de los espíritus deportivos.

Liverpool y Real Madrid se enfrentan este sábado 28 de mayo en el Stade de France a partir de las 14 horas, tiempo de México a través de HBO MAX, ESPN y STAR Plus.

