Chadwick Boseman no ganó en los Golden Globes, pero ahora podría llevarse uno

La edición número 38 de los Golden Globes se celebra este domingo 28 de febrero. Entre la larga lista de nominados entre cine y televisión, Chadwick Boseman destaca gracias a su nominación póstuma a Mejor actor dramático por su trabajo en la película “La madre del Blues” (”Ma Rainey’s Black Bottom”). Esta vendría ser su primera nominación en este evento, por lo tanto, si gana, sería su primera estatuilla de la ceremonia a pesar de su partida.

El personaje que le valió tal reconocimiento fue el de un trompetista enérgico y testarudo llamado Levee. Este personaje fue el último que interpretó tras su sorpresiva partida en agosto del 2020.

Seis meses después, nadie se venía venir una nominación. En esta oportunidad, el fallecido actor, conocido por su personaje de “Black Panther”, se encuentra compitiendo por el galardón de Mejor actor de drama junto a Riz Ahmed (“Sound of Metal”), Anthony Hopkins (“The Father”), Gary Oldman (“Mank”) y Tahar Rahim (“The Mauritanian”).

Sin embargo, esta no es la única premiación en la que se encuentra nominado. Ya que ha logrado obtener dos nominaciones póstumas en los premios del Sindicato de Actores de Hollywood, mejor conocido como SAG Awards.

Sin duda, el actor ha demostrado que es uno de los favoritos en esta temporada de premios, por lo que se espera que tenga alta probabilidad de ganar alguno de ellos. Y este domingo 28, su prueba de fuego es en los Golden Globe Awards 2021.





¿De qué falleció el actor?

Se recuerda que su muerte fue causada por consecuencias de un cáncer de colon, según la información que se compartió por medio de sus redes sociales.

Entre sus roles más recordados, es el de T’Challa en el Universo Cinematográfico de Marvel. Boseman, también participó en otra de las cintas nominados a los Globos de Oro. “Da 5 Bloods: Hermanos de armas”, película de Spike Lee, que es candidata en las principales categorías de los premios. Lamentablemente, Boseman no tuvo mención.

Golden Globes 2021

Puedes ver la ceremonia en los canales TNT y TNT series desde las 20:00 horas el próximo domingo 28 de febrero.