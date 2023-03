Xavier López "Chabelo" fue un apasionado de su personaje y su labor como actor, ya que a lo largo de 48 años de emisiones de "En familia con Chabelo" nunca faltó a un llamado para entretener a las niñas y los niños cada domingo, a excepción del día en que su padre José Luis López falleció, pues en una entrevista de hace 10 años recordó que sentía que el dolor lo vencería a mitad del programa, decisión por la que prefirió vivir el luto que tenía que atravesar.

Tras el sensible fallecimiento de Chabelo, las vivencias que el actor y presentador de TV compartió a lo largo de su carrera han emergido como parte de un homenaje en su memoria, ya que se convirtió en uno de los rostros de la televisión más entrañables, una de estas la compartió en una entrevista del 2013 con Matilde Obregón, a quien le contó parte de la historia que rodeó sus inicios, pues antes de convertirse en actor, el también comediante estaba estudiando la carrera de medicina, la cual abandonó luego de dos años de estudios.

En esa entrevista, Chabelo recordó que en su época de estudiante, los estudios de licenciatura todavía no eran divididos por semestres, en cambio, se estudiaba como ocurre en la secundaria o preparatoria, por año, sin embargo, con el paso del tiempo se percató que la medicina no era para él, pues hasta llegó a reprobar una de las materias más importantes dentro de esta disciplina; Anatomía.

"Es que era muy difícil aprenderse cuatro mil hojas, que es lo que tiene el tomo de Anatomía, cuando uno comienza la carrera, era aprendérselas de memoria y saber exactamente de lo que estamos hablando", dijo.

Fue así que don Xavier, originario de Guanajuato, se acercó con su padre, al que recordó como un hombre autoritario y conservador para contarle que dejaría sus estudios para convertirse en actor, noticia que no cayó en gracia de su progenitor, quien tenía la idea de que la profesión de actor era de personas que se entregaban al vicio y la mala vida. "En ese momento, en una familia tradicionalista, mi papá no contestó, contestó con ´cinturonazos´", sin embargo, Chabelo entendió los motivos por los que su padre se escandalizó y se molestó por su decisión y aunque luchó a lo largo de los años para demostrarle que era una decisión seria, pues se formó en la actuación por cuatro años.

"Desde que me decidí a dejar la carrera de medicina, me dediqué a actuar primero actuación y después seguir haciendo lo que hago hasta la fecha y, gracias a DIos, he podido mantenerme".

Sin embargo, Chabelo confió que cuando su padre murió, don José Luis seguía sin sentirse convencido de que su hijo se hubiera dedicado a la actuación."Yo todavía pienso que mi padres se nos adelantó y que no comulgó al cien por ciento con mi profesión".

Xavier López "Chabelo" falleció a los 88 años, luego de presentar problemas abdominales, de acuerdo con lo que expresó su familia y su representante. Foto: EL UNIVERSAL, archivo

Chabelo se detuvo un momento, cuando la periodista mexicana usó el término "éxito", para describir su carrera, pues él más que éxito siente que lo que logró fue seguir vigente, situación que la determinó como un "privilegio", pues interpretó "al amigo de todos los niños" por más de 50 años y estuvo al aire con "En familia con Chabelo" todos los domingos de 48 años consecutivos, hasta que el programa se canceló en 2015.

A lo largo de estos 48 años, una fue la vez que don Xavier no acudió al programa, pues su padre acababa de fallecer y aunque el conductor señaló que trató de salir al aire, se percató de que el dolor podría sobrepasarlo frente a las cámaras, por lo que decidió no grabar el programa ese día.

"Falté una vez y fue precisamente el día que se fue mi padre, hice el intento de hacer el problema, sin embargo hice cálculos y me di cuenta que un programa que debe tener la felicidad, el gusto de hacerle el domingo en la mañana, día de asueto, me iba a vencer el dolor de perder a mi padre y entonces tomé la decisión de no ir".

De otra manera Chabelo destacó que no habría tenido justificación de faltar al programa al que siempre priorizó dentro de su vida, pues reveló que tuvo la fortuna de interpretar a un niño que amaba mucho, así como contó con la suerte de ser aceptado por el público mexicano a lo largo de distintas generaciones.

