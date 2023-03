Cecilia Galliano tomaría cartas en el asunto si su hijo y Angelique Boyer no se llevaran bien

Antes de que Sebastián Rulli se enamorara de Angelique Boyer, estuvo casado con Cecilia Galliano con quien tuvo a su hijo Santiago que, actualmente, tiene 13 años y quien convive muy a menudo con la nueva pareja de su papá.

En este contexto, cuando la conductora argentina fue cuestionada por diversos medios de comunicación sobre cómo es la relación del adolescente con la protagonista de telenovelas, Galliano respondió de la siguiente manera:

“Eso se lo tendrías que preguntar a Sebastián porque yo no estoy en la relación de mi hijo con ellos dos”, expresó la conductora de 41 años, quien no quiso dar detalles al respecto, postura que no nos sorprende pues, cuando se trata de ese tema, siempre se muestra muy hermética.

Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad de destacar que es una madre muy protectora, por lo que si llegara a percatarse de que no existe nada bueno entre la relación de su pequeño con Boyer, abordaría el tema de forma inmediata para remediarlo.

Además, compartió que uno de los requisitos que deben tener los hombres que pretendan entablar una relación con ella es que tengan buena química con sus hijos, ya que si no se llevan bien, automáticamente, quedan descartados.

“En el momento que yo note algo mal, obviamente se hablará, pero yo las parejas que he tenido, como Mark (Tacher), por ejemplo, mi hijo hasta el día de hoy lo adora, Vale también", destacó.

“Pero también como mamá yo soy muy protectora de unión y si mañana salgo contigo y no tienes feeling con mis hijos es ´bye´ no hay manera, mis hijos están primero”, comentó quien a mitad del año reanudará la obra de teatro “¿Por qué los hombres aman a las cabronas?”

Galliano también mencionó que llegó a pensar que iba a ser una mamá celosa, pero no, al contrario es muy liberal y aunque considera que todavía está muy chico su hijo, ya se fijó en una amiga de él con la que le gustaría que ande.

“Yo creo que todos los papás nos sentimos orgullosos de nuestros hijos, tengo dos grandes hijos que son súper compañeros pero desde chiquitos con Vale me crié con ella y nos hicimos muy amigas, con Santi armé lo mismo, la misma educación, con los mismos valores, todo lo hablamos, todo lo negociamos, no hay nada que él tenga miedo a preguntarme, somos un trío muy compañeros los tres”.

