Cecilia Galliano perdió su oportunidad de ser mexicana

A la actriz argentina Cecilia Galliano le dio pena cantar el Himno Nacional Mexicano delante de muchas personas y por esa razón no ha podido obtener la nacionalidad mexicana. Resulta que al hacer su examen, Galliano se había aprendido casi de memoria la respuesta a las 300 preguntas pero cuando llegó el momento de cantar el Himno Nacional, no pudo. “Me dio pena porque había un montón de gente y dije: ‘Bueno eso le debo para la próxima’ y ya de ahí salimos con Valentina (su hija) y no regresé”, cuenta la propia actriz argentina a sus amigos.

Eugenia León anda feliz.

Eugenia León está contenta. Dice que ve que las nuevas generaciones de cantantes están apostando por la música mexicana. “Yo creo que hay un repunte de la música mexicana, artistas que no se hubieran interesado en nuestro género en otro momento, ahora lo están haciendo, me da mucho gusto que hasta los extranjeros canten nuestras canciones. Estas nuevas generaciones que están tomando nuestra música y la están reelaborando, creo que lo mexicano es tan generoso que permite todas las versiones posibles”.

Alejandro Gou hizo un buen negocio.

El productor Alejandro Gou es otro que anda muy contento. Nos dicen que su apuesta por montar la obra musical Jesucristo Súper Estrella con puras estrellas le dio resultado. Casi todas las funciones de fin de semana se agotan con anterioridad, lo que es bueno para la nómina ya que, como se sabe, el teatro se paga con la entrada de taquilla de cada día. Pero con este ritmo de ventas, Gou sabe que falta muy poco para poder decir que Jesucristo Súper Estrella es un verdadero milagro.