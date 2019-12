“Cats” finaliza luego de 400 representaciones en teatro

Los gatos Jélicos de la obra musical “Cats” se presentaron por última vez en el Teatro Centenario Coyoacán luego de haber realizado 400 representaciones.

La decisión fue tomada por el productor mexicano Gerardo Quiroz, quien dará paso a “Fiebre de sábado por la noche”, su nuevo musical que se estrena entre mayo y junio del 2020, luego retomará Cats y otros proyectos.

“Estamos un poco tristes porque finalmente a causa de la difusión de la película (Cats, del director Tom Hooper) que se estrena en estos días, tenemos que hacer una pausa para que todo el foco vaya hacía la película”, aseguró Quiroz.

Basada en el musical de Andrew Lloyd Webber, la puesta en escena tuvo como protagonistas a las actrices Yuri, Rocío Banquells, Karen Espirú y Natalia Sosa, quien dió vida a Grizabella en esta última representación.

Puedes leer: "Cats", "Los Miserables" y otras obras de teatro que llegaron al cine

“Muchas felicidades Natalia, eres una voz extraordinaria y estamos muy agradecidos en esta empresa con tu talento y tu tiempo”, dijo el productor refiriéndose a Sosa, al finalizar la presentación en la que también develaron una placa siendo apadrinados por Jorge Salinas, Alexis Ayala y Flor Amargo.

“Más que padrino me considero uno de los grandes amigos de Gerardo Quiroz, no me siento un padrino sino parte de la comunidad artística y es un honor estar aplaudiendo a compañeros talentosos y capaces de realizar un trabajo muy bien hecho”, afirmó Jorge Salinas.

Mientras tanto, la cantante Flor Amargo contó que se este fue del segundo musical que vió en su vida y lo considera una experiencia maravillosa.

Lee también: Así suena la canción de Taylor Swift y Andrew Lloyd Webber para "Cats"

“Me siento honrada de que se siga representando el teatro musical, que yo como artista urbana sea considerada como madrina de un musical icónico a nivel mundial, eso me tiene honrada, halagada y feliz”.

Por su parte, Alexis Ayala recordó que la idea de este proyecto se creó en una reunión de amigos, quiene no creyeron que trascendiera.

“Gerardo, Jorge y yo compartimos una mesa de juego desde hace más de 16 años y ahí nos platico que iba a poner Cats, entonces todos nos reímos y le dijimos que estaba loco, ahora estamos develando 400 representaciones; no hay un eslabón flojo en esta puesta en escena, lloré como cuatro veces porque me hace llorar el talento”, contó el actor.