Catedral Metropolitana desmiente que boda de conductora mexicana se celebrara en sus instalaciones

La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México emitió un comunicado en redes sociales desmintiendo que la boda de una famosa conductora mexicana se hubiera celebrado en sus instalaciones, a raíz del enlace de Carmen Muñoz, presentadora de "Enamorándonos", junto al actor Juan Ángel Esparza. Esta aclaración surge tras las críticas recibidas por el vestido escotado y corto que ella llevó durante el evento y que los internautas les pareció inapropiado.

El miércoles 19 de junio, Muñoz compartió en Instagram fotografías junto a Esparza, revelando la noticia de su unión después de 20 años de relación. Algunos medios reportaron que el festejo privado tuvo lugar en la Catedral, invitando a un grupo selecto de personas.

Y aunque todo parecía color de rosa, el vestuario de Carmen, quien portaba un escote de corazón, acompañado de unos guantes, desafortunadamente no solo generó reacciones adversas en línea, sino también hacia la iglesia, según el comunicado oficial que aclaró la situación. "La catedral metropolitana no ofrece ceremonias privadas, mucho menos en los horarios de las celebraciones cotidianas como el Rezo de Laudes a las 9 am y la Misa Capitular a las 9:30 am", se explicó.

Además, se señaló que las imágenes circuladas en línea y en revistas de espectáculos no corresponden con la arquitectura ni los altares de Metropolitana. "En ningún momento la Catedral permitirá faltas de respeto a la santidad del Matrimonio como las demostradas en las diversas publicaciones, y nos reservamos el derecho de actuar conforme al derecho nos corresponda por el daño moral al usar el nombre de la Catedral Metropolitana para generar escándalos como los que ha generado esta conductora y la revista de espectáculos", concluyó el comunicado.

Hasta el momento, Muños no ha dado declaraciones.

¿Qué se necesita para casarse en la Catedral de México?

El documento se señaló que para la realización del sacramento del Matrimonio en la catedral, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Haber apartado la ceremonia con un mínimo de 3 meses de anticipación.

Presentar la licencia matrimonial expedida por la parroquia en donde se llevaron a cabo los trámites y la presentación pre-matrimonial.

Copia del Acta del Matrimonio Civil.

Copia del documento del Instituto Nacional Electoral (INE) de los dos testigos que firmarán el acta matrimonial.

Nota informativa pic.twitter.com/HThyfM1rrA — Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis de Mx (@Catedral_CdMx) June 21, 2024