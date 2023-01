A punto de cumplirse un año de la denuncia pública y legal que el actor Mauricio Martínez hiciera en contra del productor musical Antonio Berumen, por presunto abuso, el caso ha dado un nuevo giro.

El día de ayer, los representantes legales de Martínez dieron a conocer que se celebraría la audiencia inicial en contra de Berumen y aunque ambas partes estaban citadas para presentarse ante la Fiscalía General de Justicia esta misma tarde, ni el productor ni sus abogados asistieron al encuentro.

De acuerdo con un comunicado publicado por el también cantante, el juez a cargo del proceso decidió emitir una orden de comparecencia para Berumen para el próximo 13 de febrero y en caso de que volviera a negarse a asistir podría terminar en prisión: "El señor Antonio N no ha hecho frente al proceso de manera personal y al ser omiso a las notificaciones del juez decidió emitir una orden comparecencia. En caso de no presentarse, se girará una orden de aprehensión", se puede leer en el escrito.



Este es el comunicado que el actor emitió en sus redes Foto: Instagram

Lee también: Piqué presume por primera vez a Clara Chía y las redes explotan: "es igualita que tú"

En el documento, los abogados de Mauricio agradecen a la instancia por su labor para sentar un nuevo precedente en los casos de delitos sexuales y señalan que están más cerca que nunca de conseguir justicia, tanto para el famoso como para quienes se sumaron a las acusaciones en contra del productor.

"Creemos firmemente en la impartición de justicia y esperamos que este caso sea precedente para dar esdperanza a miles de vícitmas de abuso sexual en México. Que inspire a alzar la voz y denunciar".



¿De qué se le acusa a Toño Berumen?

En marzo del 2022, inspirado por la denuncia de Sasha Sokol, el actor Mauricio Martínez hizo uso de sus redes sociales para acusar, públicamente, a Antonio Berumen de presunto acoso y abuso sexual.

En su relato, el exconcursante de "Operación Triunfo" aseguró que en 2002 buscaba un representante, por lo que asisitió a una cita en las oficinas de Berumen, las cuales se encontraban en la casa del productor. Explicó que desde el momento uno no se sientió cómodo y que pero en cierta parte de la entrevista, Berumen lo tocó indebidamente

"Me dijo 'estás muy tenso; ¿por qué no te das un baño?'. Se me revolvió el estómago. En eso quiso masajearme el cuello y en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar. Lo empujé....".

De manera casi inmediata, se sumaron al famoso más de 10 presuntas víctimas del productor, por lo que tomaron la decisión de emprender acciones legales en su contra.



¿Quién es Toño Berumen?

Originario de la Ciudad de México, Antonio Berumen, labró una carrera muy sólida en la escena musical en México.

Fue representante de grandes artistas que brillaron en la década de los 90, como las agrupaciones Magneto, Mercurio, Kairo y Tierra Cero, También estuvo detrás del éxito de Fey, incluso ella misma reveló que fuue Berumen quien le dio la idea de bajarse la edad varios años.

Entre llos talentos que se encuentran en su lista de representados están Marisela, Alberto Vázquez, Lucero, Pedro Fernández y Danna Paola, en su etapa infantil.

Lee también: Maite Perroni muestra su pancita de embarazo, de ¿7 meses?