Desde niña Carolina Ross supo que su vocación era el canto, desde entonces tuvo esa convicción, y por eso siempre se ha considerado como una niña con mucha suerte.

Comenzó junto a su madre como muchos otros artistas mexicanos, picando piedra desde abajo, realizando castings en Sinaloa, de donde es originaria, y fue hasta su participación en el reality "La Voz México", que dió el salto y comenzó a ser reconocida, continuó su carrera creando contenido para redes sociales, pero fue hasta hace una semana que su carrera dio un giro inesperado.

"Le mandé un mensaje, nunca habíamos platicado, no nos conocíamos y pues le mandé un mensaje para que supiera que aquí estábamos, a los pocos días me respondió, no lo podía creer, de tanto mensaje decidió leer el mío y creer en este sueño", comparte Carolina Ross.

Así fue como conoció a Saúl "Canelo" Álvarez, desde entonces el boxeador acordó con su equipo que Carolina sería quien entonaría el himno en la última pelea que tuvo contra el kazajo Golovkin.

"Después me dijo que no había nada seguro, pero finalmente se puso en contacto conmigo y pues me confirmó que yo sería quien cantaría el himno en su pelea", cuenta Carolina.

"Todo fue sin contactos, ojalá tuviéramos algún pariente verdad, dentro del medio, pero no, literalmente muchas caídas, pero también muchos momentos buenos", comparte.

Aunque no tuvo contacto con el "Canelo", Carolina pasó toda la semana previa al enfrentamiento preparando su presentación para no fallar mientras entonaba el Himno.

Así como hubo apoyo por parte de sus seguidores, también hubo quienes la criticaron, la cuestionaron y la presionaron pero en sus planes nunca estuvo tirar la toalla.

"Yo le dije a mi familia: prendan una veladora y persignense, no porque tuviera miedo de equivocarme sino porque no quería que me llegaran las malas vibras", asegura Carolina.

El momento de cantar la canción que representa a todo su país llegó, y con ello una cascada de emociones, pero Carolina siempre tuvo algo en mente: "Les voy a demostrar que hay preparación, que hubo ensayo", comparte.

"Antes de salir al ring en el cuarto estaba riendo, pero cuando subí, fue de 'a la bestia', esa presión que me habían querido meter empezó a tener efecto en mí, pero yo sabía que tenía todo ensayado y preparado, me relajé y lo cante con mucho orgullo", señala.

Desde entonces han comenzado a llegar propuestas para nuevos proyectos además de colaboraciones con Grupo Firme y Christian Nodal para sus nuevas producciones.

"Sentí felicidad, que bonito que salió como yo quería, con fuerza, con entrega, y necesitaba ese abrazo de mi mamá para saber que pasó", expresó.



