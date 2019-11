Carolina Miranda prefiere la comedia

Durante tres años, Carolina Miranda estuvo sumergida en el personaje de Vicenta Acero, una mujer inmersa en un mundo de violencia y venganza, como es la trama de la serie Señora Acero, por lo que le era necesario tener un cambio dentro de su carrera, fue entonces que llegó Claramente, una serie original de Claro Video que ya está disponible en su plataforma.

“Esto fue una gran regalo, Señora Acero tuvo cinco temporadas y eran balazos, explosiones y drama, pero a pesar de que fue un parteaguas en mi carrera, tres años de estar envuelta en este contexto, sí hable con mis mánagers y les dije, ‘por favor, necesito parar de sufrir, siento que me estoy deprimiendo extrañamente en ficción y me lo estoy llevando a la vida, vamos a buscar una comedia’”.

Carolina explica que nunca había hecho comedia y quería probarse con otros matices actorales, fue entonces que llegó el proyecto de Claro Video y 11:11 Films.

“Fue la mejor cosa que me pasó en el año, llegar al set, poder reír, disfrutar al personaje y hablar desde la comedia, no tomarte la vida tan en serio porque creo que como actores llega un punto en que la ficción te puede llegar a rebasar cuando no tienes las bases tan sólidas y sí te lo llevas a tu casa; entonces este año yo necesitaba reírme mucho, ser feliz y disfrutar la vida, fue lo que me regaló Claramente”, dijo la guanajuatense.

En esta historia Carolina da vida a Clara, una periodista que tiene la habilidad de leer la mente, ella tiene una columna en la revista LAMA, que curiosamente pertenece a sus abuelos Lázaro y Matilde (Otto Diego y Silvia Mariscal), quienes han decidido nombrar a un nuevo editor que lleve a la modernidad a la publicación; Clara está segura que ella será elegida hasta que aparece Emiliano (Alex de la Madrid), que no sólo revolucionará el trabajo también su vida.

“Es una comedia fresca, con personajes entrañables y divertida, es un proyecto muy diferente al que estamos acostumbrados”, dijo Adriana Montes de Oca quien da vida a Elenora.