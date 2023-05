Carmen Villalobos se corona como la reina de los outfits denim

Telenovelas como “Café con aroma de mujer” o “Hasta que la plata nos separe” han contado con Carmen Villalobos como una de sus protagonistas.

La ex pareja de Sebastián Caicedo, además de trabajar como actriz, también está incursionando en el universo de la conducción. Desde el año pasado conduce “Top Chef VIP” y mucha gente está feliz con su desempeño.

En cada una de las emisiones de “Top Chef VIP”, Carmen Villalobos deslumbra con algún look colorido y llamativo, y recientemente la actriz no defraudó con el look elegido.

Recientemente, la actriz y conductora colombiana impactó a todos sus seguidores de Instagram al compartir en sus historias uno de sus últimos outfits. El mismo estaba confeccionado con diversos estilos y colores de denim, es decir, de jeans.

El mismo estaba conformado por una ombliguera o top de denim, y un short que supo ser pantalón largo, ya que cuenta con unas tiras de denim a lo largo de las piernas. Carmen Villalobos combinó este look con una chaqueta de jean y con unas botas doradas, muy al estilo Mujer Maravilla.

¿Quién es la nueva pareja de Carmen Villalobos?

Tras separarse de Sebastián Caicedo, la actriz volvió a creer en el amo de la mano de Frederick Oldenburg, un periodista venezolano de 37 años y especializado en el periodismo deportivo, quien es figura en el mundo del entretenimiento luego de ser reportero en Telemundo Las Vegas, además de ser el conductor principal en el 2015 para NBC Sports.

Frederick Oldenburg cosecha en su cuenta de Instagram más de 250 mil seguidores, y todo el tiempo está publicando imágenes de sus trabajos o de las rutinas de entrenamiento que realiza. No suele publicar mucho contenido personal, por lo que se espera que mantenga su relación con Villalobos en privado, y sin revelar mucha información de lo que están haciendo.