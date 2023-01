Carmen Villalobos: así luce Bety, la mamá de la actriz que la acompañó en sus momentos más difíciles

Carmen Villalobos cerró un 2022 exitoso. Sin embargo, ha nivel personal la colombiana no puede decir lo mismo. Si bien ella trata de tomarse la vida con una actitud muy positiva, lo cierto es que su divorcio de Sebastián Caicedo fue una de las cosas más difíciles que le haya tocado enfrentar. Pero ella no estuvo sola y siempre se mostró acompañada de sus afectos.

Con una sonrisa, Carmen Villalobos ha tratado de hacerles saber a sus seguidores la importancia de salir adelante ante las adversidades. Una de las personas que ha estado sosteniéndola ha sido su madre. Betty Barrios ha sido una de las más fieles compañeras para transitar su separación. Cada tanto la actriz le agradece cada cosa que hace por ella.