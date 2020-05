Carmen Muñoz sorprendida por la independencia de su hija Cosette

La conductora de "Enamorándonos", Carmen Muñoz, es madre de Cosette, una pequeña de siete años que la ha llenado de felicidad y de sorpresas. Desede que nació ha sido una bebé saludable y muy independiente, tanto, que deja a su mamá con la boca abierta, asegura.

“Cosette fue al maternal a los dos años y fue maravilloso, como es una niña muy independiente, recuerdo que el primer día mi esposo (Juan Ángel Esparza) y yo la dejamos en la puerta y ella agarró la mano de la maestra.. ¡y nos dijo adiós!”, recuerda Carmen.

Comenta que su trabajo como conductora la ayudó a estar muy informada antes y después del parto, lo que hizo que todo resultara más fácil.

“Siempre estuve leyendo, y desde el embarazo hice un programa para Canal Once que se llamó 'Nuevos Pasos', en el que hablábamos del embarazo y lo que vendría después de que naciera mi niña; fui una mamá muy informada y eso me tranquilizó muchísimo para no estar asustada ante cualquier cosa. Después de que tuve a Cosette continué haciendo 'Nuevos Pasos', tratábamos temas de uno a tres años”.

Lo único diferente en cuanto se volvió madre, dice, es que su mente estaba totalmente enfocada en su bebé, así que cuando volvió al trabajo, dos meses y medio después del nacimiento de su bebé, fue un poco diferente.

“Me pasaba al principio que una está tan enfocada en su bebé, que se te va el avión en muchas cosas y puedes andar un poco distraída, sí cansada, pero de todo lo demás no fue nada complicado, todo lo contrario”, explica.

Actualmente, Carmen disfruta de la edad que está viviendo su hija y de su papel como conductora de televisión, dos cosas que la apasionan y que hoy celebra.