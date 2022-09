Carmen Campuzano quiere abrir el sindicato en "MasterChef" 

Carmen Campuzano todavía no supera haber sido eliminada de “MasterChef Celebrity 2022”, en una etapa temprana del reality, a pesar de que el capítulo de este domingo se grabó hace varias semanas. Ella fue la cuarta personalidad en irse, aunque todavía quería quedarse más tiempo, por lo que en broma dijo que abrirá un sindicato para defenderse en este programa. “Gracias por su apoyo maravilloso. ¡Voy a abrir el sindicato MasterChef porque fue injusta mi salida”.

A María Novaro la han dejado sola

La relación del Imcine con la Secretaría de Cultura está desde hace tiempo rota y eso lo han detectado productores cinematográficos, que se sienten poco representados ante el gobierno federal. Nos cuentan que María Novaro, directora de Imcine, ya ha presentado su renuncia, pero no se la aceptaron, y que por otro lado Alejandra Frausto, titular de Cultura, no hace cambios porque no tiene a quién colocar en el puesto. La reciente revelación de falta de pago por parte del instituto a productores, destapó lo que ya era un secreto a voces, afirman.





"Hoy" rebasa el millón de espectadores

En tiempos de férrea batalla por el rating, el equipo del programa “Hoy” celebró recientemente haber tenido una exitosa semana, pues además de encabezar los niveles de audiencia de la barra matutina, del 31 de agosto al 2 de septiembre, rebasó el millón de espectadores, de acuerdo con cifras de Nielsen-Ibope a nivel nacional, lo que emocionó a su productora, Andrea Rodríguez, a quien le tocó tomar la batuta dejada por su hermana Magda Rodríguez. Entre confesiones de sus conductores, amenazas de abandono, embarazos y uno que otro encontronazo, el programa reafirma por qué lleva 24 años ininterrumpidos en Las Estrellas.

