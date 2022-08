Como productor, Carlton Cuse tiene en su haber series ya clásicas como “Bates motel” y “Lost” (esta última que lo llevó a ganar el Emmy), pero además ha fungido como escritor de otras como “Lock & Key” y más recientemente “Five days at memorial” (en donde es productor, director y escritor).

Al respecto comparte qué es lo que busca cuando elige un nuevo proyecto para llevar a la pantalla.



“Como contador de historias estoy realmente interesado en de cierta forma cruzar el género narrativo, me gusta tratar de combinar géneros en una suerte de nuevos y, espero, interesantes caminos”, dice a EL UNIVERSAL.



Eso fue lo que encontró en “Five days at memorial”, serie limitada que sigue las consecuencias del huracán Katrina y que es una adaptación del libro de la ganadora del Pulitzer Sheri Fink, sobre sucesos ocurridos en el hospital Memorial Medical Center, en Nueva Orleans.



La historia que este viernes 12 de agosto se estrena por la plataforma de entretenimiento Apple Tv+, sigue la lucha de los trabajadores por seguir cuidándose y a los pacientes mientras esperan que algún tipo de apoyo del gobierno llegue y, a su vez, el agua no siga subiendo a raíz del impacto del huracán.



“Veo la serie como un thriller sobre un desastre cruzado con un drama sobre la ética médica. ‘Lost’ era ciencia ficción épica cruzada con una serie de aventura; ‘Bates motel’ era una tragedia romántica con un drama criminal y creo que hay cierta energía si puedes lograr hacer un coctel con diferentes géneros. Es mi interés particular como contador de historias y cineasta”, señala.

Lee también: Rodrigo Prieto mostrará una Barbie subversiva



En ese sentido, el productor explica que la combinación entre el thriller sobre un desastre y el tema de la ética en la medicina se sentían como la forma correcta para contar la historia de “Five days at memorial”, protagonizada por Vera Farmiga, Robert Pine y Cherry Jones, entre otros.

En el marco de la promoción de esta serie, Carlton Cuse, quien nació en México pero creció en Estados Unidos, adelanta que ya tiene planes para un próximo proyecto ligado a este país.



“Acabo de encontrar la historia correcta y estoy muy orgulloso de haber nacido en la Ciudad de México", comenta.

Lee también: La versión que señaló a Cantinflas como el culpable del suicidio de Miroslava Stern

rad